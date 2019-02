Marek bol frustrovaný a nešťastný, že nevyhral titul, tvrdí Hamšíkov otec

Prestup spomalil začiatok čínskeho roka.

6. feb 2019 o 4:54 Pavol Spál

Rozhovor pre denník SME: Čínske ponuky nevyrovná žiadny klub v Európe, tvrdí RICHARD HAMŠÍK, otec futbalistu.

Váš syn Marek by sa mal stať hráčom čínskeho Ta-lien I-fang z mesta Dalian. Môže prestup ešte na niečom stroskotať, alebo je to iba formalita?

„Ešte nie je nič oficiálne. Čokoľvek sa môže udiať. Nikdy, nehovor nikdy. Dúfajme, že sa to celé skompletizuje do nejakých 48 hodín. Je to proces, ktorý sa natiahol aj preto, že sa dnes (5. február - pozn. red.) začal nový čínsky rok. “

V súvislosti s Marekom sa spájalo v minulosti mnoho klubov. Čo rozhodlo pre Čínu?

„Marek po skončení vlaňajšej sezóny zostal vnútorne frustrovaný a nešťastný. Neapol bol blízko k titulu, štyri kolá pred koncom vyhral na pôde Juventusu. V nasledujúcom kole Turínčania otočili zápas na pôde Interu až v úplnom závere.

Ak by sa tak nestalo, Neapol by mal dve kolá pred koncom náskok dvoch bodov a situácia by bola úplne iná. Pri Juventuse opäť stálo povestné šťastie. Pre Neapol zostalo opäť iba druhé miesto.

Marek sa trápil, že mu to znova nevyšlo a začal premýšľať nad zmenou dresu. Čína sa cez leto nedotiahla. Nový tréner Carlo Ancelotti ho presvedčil, aby ešte v klube zostal. Teraz sa opakuje situácia z leta.“

Naznačujete, že Marek by rozmýšľal inak, ak by bol dnes Neapol v tabuľke prvý?

„Je pravdepodobné, že v tomto prípade by oželel aj čínske peniaze.