Frölunda zdolala vo finále hokejovej Ligy majstrov Mníchov a získala tretí titul

Všetky góly finále padli v presilovkách.

5. feb 2019 o 21:55 TASR

GÖTEBORG. Hokejisti švédskeho klubu Frölunda Indians sa stali víťazmi Ligy majstrov 2018/2019.

V utorňajšom súboji o trofej zdolali v göteborskej hale Scandinavium nemecký tím EHC Red Bull Mníchov 3:1 a tretíkrát vyhrali celú súťaž. Všetky góly finále padli v presilovkách, Mníchovčania v záverečnej tretine dokázali iba zmierniť prehru.

Liga majstrov má už štvrtýkrát švédskeho víťaza, okrem Indians sa v premiérovej edícii tešilo z prvenstva mužstvo Lulea Hockey aj s dvojicou Slovákov Christiánom Jarošom a Petrom Cehlárikom.

Víťaznú sériu švédskych tímov prerušil vlani fínsky JYP Jyväskylä.

V piatej edícii LM sa predstavil aj slovenský majster HC'05 iClinic Banská Bystrica, ktorý nepostúpil z H-skupiny.

Miestenky do play off si zabezpečili HC Plzeň a HC Lugano, Banská Bystrica obsadila poslednú štvrtú priečku so ziskom štyroch bodov.

Liga majstrov 2018/2019 - finále:

Frölunda Indians - EHC Red Bull Mníchov 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Góly: 11. Fagemo (Genoway, Friberg), 25. Lasch (Lundqvist, Hjalmarsson), 35. Po. Westerholm (Hjalmarsson, Lundqvist) - 52. Ehliz (Seidenberg, Voakes).

Zostavy:

Frölunda: Gustafsson - Genoway, Sigalet, Moverare, Ekbom, Grönlund, Gormley, Printz - Friberg, Lundqvist, Rakshani - Fagemo, Carlsson, Lasch - Mustonen, Pa. Westerholm, Po. Westerholm - Fjällström, Rosseli-Olsen, Hjalmarsson - Stalberg

Mníchov: Aus den Birken - Button, Aulie, Abeltshauser, Seidenberg, Bodnarchuk, Joslin, Quaas, Boyle - Ehliz, Hager, Wolf - Daubner, Voakes, Mauer - Shugg, Stajan, Parkes - Mayenschein, Eder, Christensen