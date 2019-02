Paris je majstrom sveta v super-G, bronz nemohli udeliť nikomu

Na druhom mieste skončili dvaja pretekári.

6. feb 2019 o 14:10 (aktualizované 6. feb 2019 o 14:48) SME.sk, TASR, SITA

MS v alpskom lyžovaní 2019 - Aare 2019

Super-G mužov:

1. Dominik Paris Taliansko 1:24:20 min 2. Vincent Kriechmayr Rakúsko + 0,09 s . Johan Clarey Francúzsko + 0,09 s 4. Christof Innerhofer Taliansko + 0,35 s 5. Adrien Theaux Francúzsko + 0,37 s 6. Josef Ferstl Nemecko + 0,39 s 7. Brice Roger Francúzsko + 0,41 s 8. Steven Nyman USA + 0,50 s . Adrian Smiseth Sejersted Nórsko + 0,50 s . Mattia Cacse Taliansko + 0,50 s 39. Martin Bendik Slovensko + 4,27 s - Matej Prieložný Slovensko nedokončil

AARE. Talian Dominik Paris získal na majstrovstvách sveta v alpských lyžiarskych disciplínach prvú zlatú medailu v mužskej kategórii.

Dvadsaťdeväťročný pretekár zvíťazil v stredu vo švédskom Aare v superobrovskom slalome časom 1:24,20 minúty.

Striebro si spoločne vybojovali so stratou deviatich stotín Francúz Johan Clarey a Rakúšan Vincent Kriechmayr.

Slovák Matej Prieložný s číslom 48 svoju jazdu nedokončil, Martin Bendik (53.) obsadil so stratou 4,27 sekundy 39. priečku.

Mayer netrafil medzi bránky

"Je to pre mňa úplne skvelý deň. Nepredviedol som síce úplne bezchybný výkon, ale snažil som sa byť rýchly a vyšlo to. Teraz síce ešte musím počkať na definitívu, kým prídu do cieľa všetci pretekári, ale stojí to za to," vyznal sa Paris do kamier ORF.

Kritériovú a napokon aj víťaznú jazdu predviedol už s číslom 3.

Na nepokojnej trati v naklonených strminách pripomínajúcich niektoré úseky kitzbühelského Streifu udržal lyže na nerovnostiach a poradil si, napriek zaváhaniam, aj v spodnej časti trate.

Najrýchlejší úplne nebol, lebo na druhom medzičase mal na víťazstvo nabehnuté Rakúšan Matthias Mayer, ktorý však vzápätí po skoku netrafil medzi bránky.

Svindal sa rozlúči v zjazde

Medzitým sa konala pohroma štyroch nórskych topfavoritov, ktorí sa na pódium pozerali z diaľky so značnými odstupmi.

Najlepší z favorizovaného kvarteta tejto krajiny bol prekvapujúco najmenej známy Adrian Smiseth Sejersted na ôsmej priečke.

Excelentný veterán Aksel Lund Svindal vo svojom poslednom veľkom súťažnom super-G zaostal na predbežnom 15. mieste so stratou 92 stotín.

Aksel Lund Svindal. (zdroj: TASR/AP)

Päťnásobný majster sveta tak zostane bez najcennejšieho kovu z MS vo svojej druhej disciplíne, hoci okrem zjazdu ho titul zdobí i v obrovskom slalome a v kombinačnej súťaži.

Tridsaťšesťročný borec má však zo super-G aspoň olympijské zlato a v sobotu sa v zjazde rozlúči so svojou vrcholovou kariérou.

Triumf Parisa na MS v lyžovaní 2019 nie je náhodný

Parisova kolekcia zďaleka taká bohatá nie je, ale jeho stredajší triumf je úplne v súlade s okolnosťami sezóny.

Do Aare vyznávač rýchleho sklzu prišiel s vizitkou desiatich sezónnych pódií v pretekoch Svetového pohára, pričom okrem troch zjazdov uspel raz aj v super-G.

A najmä pred dvoma týždňami opäť triumfoval na legendárnom Streife.

Vo Švédsku len potvrdil, že mu tento typ tratí sedí a po jednom striebre získal na majstrovstvách sveta aj zlato.