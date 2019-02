Zvýši sa počet predĺžení? UEFA možno po 54 rokoch zruší jedno z pravidiel

O zmene sa hovorí už dlho.

6. feb 2019 o 9:29 SITA

RÍM. V najvyšších futbalových kruhoch v Európe sa už dlhšie rozpráva o zrušení pravidla o zvýhodnení mužstva s vyšším počtom gólov dosiahnutých na ihrisku súpera.

Členovia výkonného výboru Európskej futbalovej únie (UEFA) sa budú touto témou zaoberať na stredajšom zasadnutí.

Podľa britskej televíznej stanice Sky Sports je možné, že na štvrtkovom Kongrese UEFA v Ríme dôjde k zrušeniu pravidla, ktoré platí už 54 rokov.

Uvedené kritérium zaviedli v roku 1965 s cieľom zníženia počtu opakovaných zápasov a veľkého počtu predĺžení v európskych pohárových súťažiach.

Čo by v praxi znamenalo zrušenie spomenutého pravidla?

Ak by napríklad mužstvo "A" vyhralo na ihrisku súpera 2:1, ale následne by doma prehralo 0:1, nasledovalo by predĺženie. Podľa súčasných pravidiel by do ďalšieho kola hneď postúpilo mužstvo "A", keďže vonku strelilo viac gólov ako tím "B".