Vlhová môže získať tri medaily. Dokonca aj zlaté, tvrdí Zuzula

Rozhovor pre denník SME: Po minulej sezóne ukončila športovú kariéru jeho dcéra Veronika Velez-Zuzulová. V súčasnosti trénuje talentovaných slovenských lyžiarov. „Máme tri dievčatá, ktoré sa môžu dostať na úroveň Veroniky či Petry Vlhovej,“ hovorí TIMOTEJ ZUZULA.

Váš lyžiarsky príbeh s dcérou Veronikou Velez-Zuzulovou je inšpirujúci pre mnohé talenty. Aj Petra Vlhová priznala, že ste jej v začiatkoch kariéry pomohli. Je to tak?

„Pri Petre Vlhovej i bratoch Žampovcoch začínal tréner Ivan Iľanovský. Nie je tajomstvo, že sme dlhoroční kamaráti, tak sa ma raz spýtal, či môžeme ísť spolu na tréning.

Petra trénovala na striedačku s Francúzkami, ktoré súťažili v Európskom pohári, a s nami. Keď sa jej výkonnosť zlepšila, zobrali sme ju pred olympiádou v Soči 2014 na spoločné sústredenie do Argentíny. Do akej miery to ovplyvnilo jej kariéru, je ťažko hodnotiť. To vie najlepšie ona sama.“

Ivan Iľanovský pred troma rokmi ako tréner Vlhovej skončil a teraz trénuje mládež vo Francúzsku. Aký vplyv mal na jej kariéru?

„Keď začal s Petrou pracovať, bol dlho nešťastný. Musel ju naučiť veľmi veľa z lyžiarskeho umenia. Lyžovanie sa mení, technika sa posúva. Venoval tomu dosť práce, aby Petru dal do formy, z ktorej mohol ďalej pokračovať. Učil ju, ako má žiť vrcholová športovkyňa a bol najdominantnejším trénerom v jej kariére.“

Vlhová má už osem víťazstiev v pretekoch Svetového pohára a celkovo 22-krát stála na stupňoch víťazov. V čom vidíte jej lyžiarsku výnimočnosť?