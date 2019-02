Edelman vhodil buly tak, akoby dosiahol touchdown. Patriots slávili na ľade Bostonu

Na slávnosti si spomenuli aj na Bradyho.

6. feb 2019 o 13:25 SITA

BOSTON. Pred nočným stretnutím hokejovej NHL Boston Bruins - New York Islanders (3:1) domáci priaznivci privítali úradujúcich víťazov play off zámorskej ligy v americkom futbale tím New England Patriots.

Na ľadovú plochu haly TD Garden nastúpil takmer celý tím Patriots v dresoch Bruins s vlastnými menovkami.

Slávnostné vhadzovanie medzi domáceho Patricea Bergerona (pred jeho tisícim súbojom v NHL - pozn.) a hosťujúceho Andersa Leeho obstaral najužitočnejší hráč Super Bowlu LIII Julian Edelman.

Po bujarých oslavách titulu si ani v tom okamihu nedal dole okuliare s tmavými sklami a prezentoval sa vhadzovaním vskutku zaujímavým - puk na ľad hodil ako keby v americkom futbale dosiahol touchdown.

Zaujímavosťou je, že vo februári 2015, keď Patriots oslavovali triumf v 49. ročníku Super Bowlu, tiež pred duelom Bruins proti Islanders sa rovnakým spôsobom, teda hodením puku na ľade v štýle touchdownu, prezentoval Rob Gronkowski.

Na slávnosti chýbal quarterback Patriots Tom Brady.

Aj tak na jeho počesť si na rolbe zajazdila koza v tričku Patriots. Bradyho totiž mnohí označujú za najlepšieho hráča amerického futbalu histórie - v anglickom origináli "Greatest Of All Time", skrátene GOAT (v preklade koza).

Informácie priniesol oficiálny web NHL.