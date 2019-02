Príde do Bratislavy aj Federer? Slováci v Davis Cupe privítajú Švajčiarov

Hrať sa bude v septembri.

6. feb 2019 o 13:32 (aktualizované 6. feb 2019 o 14:54) TASR, SITA

LONDÝN. Slovenskí tenisti privítajú v dueli I. skupiny euro-africkej zóny Davisovho pohára Švajčiarsko. Rozhodol o tom stredajší žreb v londýnskej centrále ITF, pri ktorom bolo Slovensko nenasadené.

Stretnutie sa uskutoční 13. a 14. alebo 14. a 15. septembra 2019, víťaz zápasu postúpi do kvalifikácie, ktorá je na programe vo februári 2020.

Prvý vzájomný zápas

Slováci počas uplynulého víkendu prehrali v kvalifikačnom súboji o postup na finálový turnaj v Madride s Kanadou 2:3.

Po štvorhre viedli na antuke v AXA aréne NTC v Bratislave 2:1, no Martin Kližan s Norbertom Gombosom neuspeli v záverečných dvojhrách.

Švajčiari bez grandslamového rekordéra Rogera Federera i Stana Wawrinku podľahli v Biele Rusku 1:3.

Slovensko a Švajčiarsko sa v Davisovom pohári ešte nestretli a tak o výhode domáceho prostredia rozhodol až dodatočný žreb.

Moška: Federer či Wawrinka by boli lahôdkou

"Veľmi sa teším, že budeme hrať opäť doma, v Davisovom pohári je to veľká výhoda. Švajčiarsko je atraktívny súper a ak by prišiel jeden z dvojice Federer - Wawrinka, bola by to lahôdka pre divákov," uviedol pre TASR generálny sekretár Slovenského tenistového zväzu Igor Moška.

"Wawrinka v takých dueloch v minulosti Švajčiarom neraz pomohol. Verím, že diváci opäť uvidia skvelý tenis. Pokiaľ ide o voľbu povrchu, určíme ho po konzultácii s kapitánom tímu Dominikom Hrbatým a hráčmi," pokračoval.

"Ak budú naši chlapci v dobrej forme a zdraví, máme dobré šance zvíťaziť a znovu postúpiť do kvalifikácie o účasť na finálovom turnaji v Madride. Dúfam, že sa uzdraví Jozef Kovalík. S ním by sme na antuke mali ešte silnejší tím ako na harde," dodal Moška.

Žreb potešil aj deblového špecialistu Filipa Poláška. "Je výborné, že hráme opäť doma. Švajčiarsko je nevyspytateľný súper, môže postaviť Federera i Wawrinku. V uplynulých rokoch však Davis Cup nehrali a tak uvidíme, kto napokon príde," skonštatoval.

"V každom prípade spravíme všetko pre to, aby sme Helvétov zdolali a budúci rok vo februári mohli opäť bojovať o Madrid," dodal.

"Zatiaľ nevieme, kto príde. Federer a Wawrinka by boli superatraktívni súperi. Pokiaľ sa však niečo výnimočne nestane, asi hrať nebudú. Švajčiari nemajú ďalšiu generáciu elitných hráčov a bez Federera i Wawrinku by boli veľmi prijateľným súperom," priznal kapitán Dominik Hrbatý pre TASR.

"Je super, že môžeme hrať doma a vybrať si povrch i miesto. Ja si skôr myslím, že budeme hrať tentokrát na betóne. Je zbytočné stavať antuku. ak neprídu Federer s Wawrinkom. Ak by prišli, sú to tenisti, ktorí dokážu hrať dobre na každom povrchu," dodal.

I. skupina euro-africkej zóny