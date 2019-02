Messi na lavičke bol súčasťou taktiky. Sme najlepšie tímy v Európe, tvrdí Busquets

Prvé derby prinieslo remízu.

7. feb 2019 o 9:30 SITA

BARCELONA. Po stredajšom úvodnom semifinálovom El Clásicu v Španielskom pohári (Copa del Rey) sú o čosi bližšie k postupu do májového finále futbalisti Realu Madrid.

Zápas na barcelonskom štadióne Camp Nou sa skončil nerozhodne 1:1, keď na zásah Lucasa Vázqueza zo 6. minúty odpovedal po prestávke v 57. minúte Brazílčan Malcom, azda najlepší hráč domácich.

Messi v základnej zostave chýbal

Hráči Barcelony môžu v tejto sezóne získať rekordný piaty pohárový triumf v neprerušenej sérii. Ich defenzívny záložník Sergio Busquets po stretnutí vyhlásil, že výsledok 1:1 berie.

"Remíza je spravodlivá. Všetko sa rozhodne v druhom zápase. Každý z tímov mal dostatok príležitostí, aby zvíťazil. Šance sú stále 50 na 50, aj keď nastúpime na ihrisku súpera," uviedol pre denník AS.

"V našich zápasoch nikdy nie je žiadny favorit, keďže sme dve najlepšie mužstvá v Španielsku aj v Európe," tvrdil 30-ročný Busquets.

Tradičný kapitán domácich Lionel Messi napokon po nedávnych problémoch so stehenným svalom nenastúpil v základnej jedenástke.

Do stretnutia naskočil až po hodine hry, čo bolo podľa trénera barcelonského tímu Ernesta Valverdeho súčasťou taktiky.

"Cítil sa už dobre, ale usúdili sme, že by bolo lepšie, keby počkal do druhého polčasu. Keď sme ho posielali na ihrisko, chceli sme rozhodnúť duel v náš prospech," povedal Valverde.

Real v úvode Barcelonu zhltol

Madridčania pricestovali do Katalánska so sériou piatich súťažných víťazstiev po sebe. Dobrý vstup do stretnutia pretavili na presný zásah.

Na barcelonskom trávniku do prestávky dominovali a nebyť niekoľkých nedotiahnutých akcií, ich náskok mohol byť aj vyšší.

Prečítajte si tiež: Barcelona remizovala s Realom v prvom semifinále Copa del Rey

"Musím povedať, že najmä v úvodných tridsiatich minútach Real doslova zhltol Barcelonu," poznamenal v prestávke zápasu niekdajší hráč katalánskeho tímu Luis Suárez, víťaz Zlatej lopty v roku 1960.

Náročný spôsob pressingu však hráčom Realu vzal mnoho síl. Po zmene strán, aj pod vplyvom nepriaznivého skóre, boli v ofenzíve dôraznejší Barcelončania.

Po góle Malcoma prebrali taktovku do svojich rúk, skúšali prekonať defenzívu Realu, tá však stála na pevných nohách.

Naopak, krátko pred koncom mohol po vybehnutí brankára Marca-Andrého ter Stegena rozhodnúť Gareth Bale, ale domáci obrancovia jeho strelu zablokovali na roh.

"Pamätajme na to, že ide o dvojzápas. Všetky chyby budú tímy môcť napraviť na Bernabéu," skonštatoval bývalý hráč madridského tímu Predrag Mijatovič.

V priebehu mesiaca si zahrajú proti sebe trikrát

V mužstve hostí predviedol výborný výkon mladučký 18-ročný Brazílčan Vinícius Júnior. Viackrát zamotal hlavu domácim obrancom a vymyslel akciu pred gólom Realu.

"Nie som z neho prekvapený, pretože ho poznám od chvíle, čo prišiel do Madridu," vyhlásil kouč Realu Santiago Solari.

Na margo zápasu doplnil: "Bol to krásny duel s množstvom kvality, hra mala spád. Bolo skvelé to sledovať pre fanúšikov ktoréhokoľvek klubu. Tento zápas je potvrdením toho, že ideme správnym smerom. Výsledok berieme, škoda akurát niekoľkých nevyužitých príležitostí."

Stredajší bol prvý z troch duelov El Clásico, ktoré ponúkne najbližší mesiac. Následne sa tieto dve mužstvá stretnú 27. februára v pohárovej odvete semifinále a potom na seba natrafia aj 2. marca v ligovom stretnutí v Madride.

"Oba tímy mali možnosti na skórovanie, ale 1:1 je trochu málo, pretože sme chceli vyhrať. Čo sa však nepodarilo teraz, môže sa u nás doma," vyhlásil 32-ročný gólman Realu Keylor Navas.