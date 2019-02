Šéf UEFA odmieta projekt Superligy, varoval špičkové európske kluby

Čeferin je zásadne proti jej vzniku.

7. feb 2019 o 11:06 (aktualizované 7. feb 2019 o 11:10) SITA

RÍM. Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin vyhlásil, že jeho úzka spolupráca s predsedom Európskej asociácie klubov (ECA) Talianom Andreom Agnellim má v budúcnosti ochrániť Ligu majstrov pred akýmikoľvek hrozbami toho, že by v nej nehrali najlepšie európske kluby.

Päťdesiatjedenročný Slovinec prezentoval túto myšlienku na 43. Kongrese UEFA v Ríme.

"Kým stojíme na vedúcich pozíciách týchto dvoch organizácií, nebude žiadna Európska superliga. Keby sa veľkokluby odpojili od Ligy majstrov, stratili by svoje postavenie veľkých klubov v srdciach väčšiny fanúšikov a jedna skvelá súťaž by odišla do zabudnutia," povedal Čeferin.

Voľba prezidenta UEFA je na rímskom kongrese už iba formalitou, keďže okrem Čeferina neprejavil záujem o tento post žiaden ďalší kandidát.

Slovinec je v pozícii prezidenta UEFA od roku 2016, keď nahradil Francúza Michela Platiniho a dokončil jeho funkčné obdobie.

Nápad so založením Európskej superligy sa prvýkrát objavil už pred tromi rokmi.

Platforma Football Leaks začiatkom decembra sprístupnila utajené informácie o tom, že niektoré popredné európske kluby sú naklonené vzniku novej kontinentálnej súťaže.

Čeferin to však vtedy označil za fikciu.