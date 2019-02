Darčeky, ohňostroj, torta. Hráči Neapola sa lúčili s Hamšíkom

Prevládala radosť, nie smútok.

7. feb 2019 o 12:33 SITA

NEAPOL. Spoluhráči z SSC Neapol a priatelia prekvapili slovenského futbalistu Mareka Hamšíka a pripravili mu oslavu na rozlúčku pred jeho avizovaným prestupom do čínskeho klubu Ta-lien I-fang.

Hamšíka najprv odviedli na tajné miesto s tým, že sa má zúčastniť na súkromnej večeri. Tá sa však premenila na párty s darčekmi, ohňostrojom, tortou v tvare jeho dresu a pesničkami známymi zo štadióna SSC.

"Bolo to pre Mareka veľmi emotívne. Jeden zo spoluhráčov to všetko objednal, ale neprezradím, kto to bol," uviedol pre Radio Marte a Radio CRC jeden z majiteľov priestorov, kde sa konala oslava.

"Bolo krásne vidieť toľko priateľov pohromade, navyše pri príležitosti oslavy hráča, ktorý dal Neapolu veľmi veľa. Bolo tam veľa radosti, všetci boli viac šťastní ako smutní," dodal.