Hráč Nitry bol obeťou rasizmu: Nikto to nerieši, hoci tam bol aj Lintner

Fanúšikom ukázal prostredník.

7. feb 2019 o 13:57 SITA

NITRA. Marek Slovák, útočník HK Nitra, sa v minulotýždňovom zápase 42. kola hokejovej Tipsport ligy na ľade Banskej Bystrice (2:3) prezentoval vulgárnym gestom smerom k domácim fanúšikom.

Predchádzali tomu rasistické pokriky z domácich tribún, ktorými priaznivci označili 30-ročného Nitrana za cigána.

V hľadisku mal rodinu

V dôsledku hanebných pokrikov ukázal Slovák domácemu publiku vztýčený prostredník a porúčal sa predčasne z ľadu.

Ako priznal v rozhovore pre denník Šport, po urážkach na jeho osobu už nevydržal iba pokojne stáť na klzisku.

"Bolo to už cez čiaru. Dokážem zniesť, keď niekto vykríkne vulgarizmus, ktorý mu v emóciách 'ujde'. Keď však na vás pokrikuje mnoho ľudí, je to trápne a úbohé. Priznávam, nemal som reagovať so vztýčeným prostredníkom, ale mal som v hľadisku aj rodinu a už mi praskli nervy," povedal Slovák pre Šport.

Lintner bol na stretnutí

Podľa slovenského šampióna z ročníka 2015/2016 predstavitelia súťaže nerobia dostatočné kroky pre to, aby podobné pokriky zmizli zo štadiónov.

"Keď sme hrali v minulosti play off sériu proti Banskobystričanom, nitrianski fanúšikovia vulgárne častovali Michala Handzuša. Rozoberali to všetky médiá, čo bolo správne, takéto správanie sa na štadión nepatrí," zaspomínal si.

"Nechcem sa porovnávať s Mišom, to by som si v živote nedovolil, ale teraz mi nadáva polovica štadióna a nikto to nerieši. Pritom šéf ligy Richard Lintner bol na stretnutí," priznal.

"Vo svete by za podobné správanie sa zatvárali štadióny a kluby by platili mastné pokuty. U nás sa tvárime, že sa nič nestalo. Na mnohých negatívnych veciach sme zapracovali a odstránili ich zo štadiónov. Na ľad už napríklad nelietajú predmety. Nadávanie hráčom je však bežné a nič sa s tým nerobí,“ vyjadril Slovák svoj názor.