Pôvodne chcel hrať v Nitre. Kris Versteeg zamieril do Švédska

Je dvojnásobným víťazom NHL.

7. feb 2019 o 15:05 SITA

VÄXJÖ. Kariéra kanadského hokejistu Krisa Versteega napokon bude pokračovať vo švédskom tíme Växjö Lakers.

Tridsaťdvaročný krídelník mal ambíciu pripojiť sa k slovenskému klubu HK Nitra, kde pôsobí aj jeho brat Mitch, ale transfer zamietli zástupcovia Avangardu Omsk, kde odštartoval aktuálnu sezónu, a následne i predstavitelia Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

Versteeg odohral v tomto ročníku po presune zo zámoria do Európy za Omsk v KHL 11 zápasov so ziskom 5 bodov (3+2). V minulosti sa dvakrát tešil s Chicagom Blackhawks so zisku Stanleyho pohára za triumf v severoamerickej NHL.