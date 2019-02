Hrbatý: Pri neúčasti Federera s Wawrinkom budeme veľkí favoriti

Kapitána slovenského tímu potešil stredajší žreb.

7. feb 2019 o 17:26 SITA

BRATISLAVA. Kapitána slovenského tímu Dominika Hrbatého potešil výsledok stredajšieho žrebu septembrového stretnutia I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2019 tenisových reprezentačných družstiev mužov.

Príchod hviezd by prekvapil

Slováci si premiérovo v súťaži zmerajú sily so Švajčiarmi a budú sa môcť spoľahnúť na domáce podmienky a publikum.

Hrbatý neočakáva, že súperi nastúpia s dvojicou hviezdnych hráčov Rogerom Federerom a Stanom Wawrinkom.

,,Myslím si, že šanca, aby prišiel Federer je minimálna. Týždeň po stretnutí v Bratislave je na programe Laver Cup. Rovnako neočakávam, že by prišiel Wawrinka.

Ak by aj náhodou niektorý z týchto hviezdnych hráčov prišiel, bolo by to podľa mňa skôr nejaké náhle rozhodnutie, musel by prísť nejaký impulz. Možno by Mirka prehovorila Rogera alebo niečo podobné, inak to nevidím reálne," uviedol pre agentúru SITA finalista Davisovho pohára 2005 Hrbatý.

Nádej nie je malá

Šance Slovenska na postup do budúcoročnej februárovej kvalifikácie budú pri neúčasti hviezdneho dua vysoké.

,,Pokiaľ ide o naše šance, ak neprídu Federer s Wawrinkom, budeme veľkí favoriti. Keby náhodou prišli, bolo by to veľmi ťažké, sú to skvelí hráči a legendy, ktoré dokážu hrať na všetkých povrchoch.

Celkovo si myslím, že tento žreb bol pre nás viac ako priaznivý, pretože tam boli ďaleko silnejšie tímy. Švajčiarsko bez svojich hviezd a Švédsko boli najprijateľnejší možní súperi," skonštatoval k žrebu Hrbatý.

Stretnutie sa uskutoční 13. a 14. alebo 14. a 15. septembra 2019. Víťaz postúpi do kvalifikácie o postup na finálový turnaj vo februári 2020. Slovensku patrí v najnovšom daviscupovom rebríčku 29. miesto. Švajčiarsko je na 24. pozícii.