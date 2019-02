Lotyšky čaká proti Slovenkám historicky prvé domáce stretnutie vo Fed Cupe

V 1. kole privítajú hráčky Slovenska.

7. feb 2019 o 19:50 SITA

RIGA. Tenistky Lotyšska čaká cez víkend historický prvé domáce stretnutie Pohára federácie reprezentačných družstiev.

V 1. kole II. svetovej skupiny privítajú v lotyšskej metropole hráčky Slovenska.

Od roku 1992 štartovali hráčky pobaltskej krajiny iba v regionálnych skupinách. Všetko sa zmení 9. - 10. februára, kedy v Aréne Riga budú bojovať o postup do play-off o svetovú skupinu Pohára federácie 2020.

Jednotkou bude Sevastovová

Lotyšskou jednotkou bude súčasná ženská svetová singlová dvanástka Anastasija Sevastovová.

,,Bude to neskutočná udalosť. Verím, že hľadisko bude vypredané. Premiérovo sa predstavíme pred domácimi fanúšikmi, preto verím, že si to nikto nenechá ujsť.

“ ,Je to iné hrať ako hrať na turnajoch. Keď nastupujem za svoju krajinu, som vždy nervóznejšia ako zvyčajne. „ Anastasija Sevastovová

Tenis je v našej krajine na vzostupe. Jelena (Ostapenková, pozn.) triumfovala na Roland Garros a mne sa podarilo dostať do Top 20 v singlovom rebríčku.

Nepochybujem, že fanúšikovia ocenia, že tak malá krajina ako Lotyšsko má úspešné hráčky na najvyššej úrovni. Nestáva sa každý rok, aby sme u nás privítali svetové hráčky," uviedla Sevastovová, cituje ju portál fedcup.com.

Dvadsaťosemročná Sevastovová bude v lotyšskom tíme najstaršou hráčkou. Napriek tomuto faktu sa bude musieť podľa vlastných slov vysporiadať s nervozitou.

,,Je to iné hrať ako hrať na turnajoch. Keď nastupujem za svoju krajinu, som vždy nervóznejšia ako zvyčajne. V minulosti som s tým mávala problémy, ale verím, že tentokrát to zvládnem lepšie. Verím, že domáce publikum nám pomôže," dodala Sevastovová.

V Rige chcú oslavovať

Účasť v 1. kole II. svetovej skupiny si Lotyšky vybojovali vlani v Rusku. Domáce reprezentantky zdolali po náročnom boji 3:2. Práve Sevastovová získala rozhodujúci tretí bod, keď uspela nad Jekaterinou Makarovovou 6:2, 7:5.

Prvé dva body získala v singloch Ostapenková. V úvodnej dvojhre nestačila Sevastovová na Anastasiu Pavľučenkovovú.

,,Bolo to veľmi špeciálne, no v prvom zápase som bola veľmi nervózna. V druhej dvojhre to bolo lepšie, ale stále so mnou hýbali emócie. Uľavilo sa mi, keď som dokázala zvíťaziť.

Všetci sme sa tešili z triumfu, odlietali sme však už o štvrtej hodine ráno a tak sme to nestihli ani osláviť. Tentokrát verím, že si to doma v Rige dokážeme užiť viac," povedala Sevastovová.

Hrať sa bude na hokejovom štadióne

Domáci organizátori očakávajú počas oboch dní v hľadisku okolo 6000 divákov. Kapacita hokejovej arény v tenisovej úprave je približne 8500. Slovenské hráčky po utorkovom prílete do Rigy absolvovali hodinový tréning.

,,Museli sme naň čakať, lebo ešte dokončovali dvorec," uviedol z dejiska stretnutia vedúci výpravy Ľubomír Páleník, športovo-technický riaditeľ Slovenského tenisového zväzu (STZ), cituje ho web zväzu.

,,V Rige je podobná zima ako v Bratislave, akurát nasnežilo. Naše ubytovanie v hoteli je štandardné, od haly vzdialené asi desať minút. Keďže organizátori vybrali za dejisko hokejovú arénu, vládne v nej ešte aj dnes pracovný ruch, dokončujú lóže a všetko okolo. Aréna je veľká, popravde, nie je v nej teplo," dodal Páleník.