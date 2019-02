Depetris po návrate do Spartaku: Som rád, že som späť. Chcem zabojovať o prvú šestku

Depetris sa do Trnavy vracia po necelých troch rokoch.

7. feb 2019 o 20:58 SITA

TRNAVA. Staronová akvizícia úradujúceho slovenského futbalového majstra Spartaka Trnava David Depetris sa po podpise zmluvy vo štvrtok hlásil na Štadióne Antona Malatinského.

,,Chcel som sa vrátiť. Teší ma, že sa to podarilo. V kabíne je stále niekoľko chalanov, ktorých poznám a tiež ľudia okolo klubu zostali rovnakí. Pocity sú tak dobré. Myslím si, že také zostanú po celý čas, ktorý budem v Spartaku," vyjadril svoje prvé dojmy 30-ročný rodák z argentínskeho San Jorge.

Depetris sa do Trnavy vracia po necelých troch rokoch. V sezóne 2015/2016 tu odohral 22 duelov, v ktorých zaznamenal 15 presných zásahov.

“ Je tu stále šanca zabojovať o prvú šestku. K naplneniu nás čaká porcia štyroch stretnutí. Cieľ je jasný. „ David Depetris

,,Už dávnejšie som premýšľal nad návratom na Slovensko, bližšie k rodine. Ostatných šesť mesiacov som bol v Argentíne bez nich, sám. Chcem byť s nimi.

Keď sme nadviazali kontakt s vedením Trnavy, hneď sa mi uľahčilo rozhodovanie. Povedal som im, že idem a spravil všetko pre to, aby som ukončil hosťovanie v predchádzajúcom klube."

Prvá šestka

Spartak v uplynulej sezóne získal ligový titul po dlhých 45 rokoch, v aktuálnej sezóne mu po jesennej časti patrí priebežná ôsma priečka. Depetris sa chce sústrediť najmä na kolektívne ciele.

,,Je tu stále šanca zabojovať o prvú šestku. K naplneniu nás čaká porcia štyroch stretnutí. Cieľ je jasný. Na druhej strane, sme tiež vo štvrťfinále Slovnaft Cupu. Musíme sa prebojovať do finále a chcieť ho vyhrať.

Krátkodobým cieľom sú nastávajúce štyri duely. Rozhodnú, v ktorej polovici tabuľky budeme hrať. Verím, že to bude prvá časť," dodal Depetris.

Odchod nebol hladký

Potom, čo Argentínčan so slovenským pasom dostal ponuku od Spartaku, žiadne ďalšie alternatívy neriešil.

,,Nie, pretože po tom, čo som sa skontaktoval so Spartakom, som nič ďalšie neriešil. Urobil som čo bolo v mojich silách, aby som sa sem vrátil. Hneď som im povedal, že áno.

Budem úprimný, nebolo to ľahké, veľa som sa rozprával s trénermi i prezidentom klubu. Nikto nechcel, aby som odišiel. Nakoniec to vyšlo.“ ozrejmil Depetris situáciu okolo svojho príchodu do kádra trénera Michala Ščasného.

To, že sa vracia do známeho prostredia, vníma ako výhodu.

,,Ak by som mal ísť niekam, kde nepoznám ľudí či hráčov s mestom, nebolo by to ono. V Trnave som hral, ako som spomínal, ľudia okolo klubu sa nezmenil, zostali aj niektorí chalani," uviedol Depetris.

Zo súčasného kádra si v čierno-červenom drese zahral len s dvojicou Marek Janečka, Matúš Čonka. ,,Napriek tomu, poznám sa s Erikom Grendelom, keďže sme proti sebe hrali, rovnako s niektorými ďalšími chalanmi," prezradil bývalý hráč AS Trenčín.

Okrem Depetrisa je novou tvárou v kádri aktuálneho slovenského majstra aj 24-ročný krídelník Musefiu Ashiru. Nigérijský futbalista naposledy pôsobil v Zbrojovke Brno, pozná však aj slovenské futbalové prostredie, keďže si obliekal dresy Tatrana Prešov a Dunajskej Stredy.