Országh sa možno vráti na lavičku slovenskej reprezentácie. Je o to veľký záujem, vraví Šatan

Pozícia je otvorená.

8. feb 2019 o 8:49 SITA

BRATISLAVA. Vladimír Országh by sa mohol vrátiť na post asistenta trénera v slovenskej hokejovej reprezentácii. Uviedol to generálny manažér tímu SR Miroslav Šatan.

Országh sa svojej pozície v reprezentácii vzdal, keď sa stal hlavným koučom Slovana Bratislava v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL). Asistenti Craiga Ramsayho sa odvtedy striedali, stabilne mu pomáhal iba Róbert Petrovický.

"Pozícia asistenta je otvorená. Vlado má nejaké plány, uvidíme, čo sa stane. Ďalšieho asistenta viac-menej nepotrebujeme, rotačný systém na striedačke sme utvorili, aby progresívni tréneri videli prácu kouča, ktorý desiatky rokov pôsobil v NHL."

,,Je o to veľký záujem. Spýtajte sa Jana Pardavého, Ivana Droppu či Andreja Podkonického, či im to niečo dalo, alebo nie. Myslím si, že im to môže len pomôcť," povedal Šatan pre piatkové vydanie denníka Šport.