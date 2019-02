Reakcie: Polovica národa bude hovoriť, že Vlhovej striebro je aj nešťastné

Známe slovenské osobnosti reagujú.

8. feb 2019 o 17:54 TASR, SITA

BRATISLAVA. Reakcie slovenských športových osobností na striebornú medailu slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej v alpskej kombinácii na MS v lyžovaní 2019 vo švédskom Aare.

Anton Siekel

/prezident Slovenského olympijského a športového výboru/

"Pozeral som to a veľmi sa teším, už som aj stihol zagratulovať tímu. Je to šport, v ktorom rozhodujú maličkosti, aké fanúšik ani nepostrehne. Nijako to neznižuje výkon, kedysi sme o striebre ani nesnívali."

Danka Barteková

/bronzová medailistka z OH 2012 v Londýne, členka Medzinárodného olympijského výboru/

"Pozerala som to a držala som veľmi palce. Myslím si, že nám všetkým urobila veľkú radosť."

Dušan Galis

/bývalý slovenský futbalový reprezentant, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport/

"Obrovská reklama pre slovenské lyžovanie a šport ako taký. Verím, že aj v ďalších disciplínach sa jej bude dariť tak, ako doteraz. Všetci ľudia, ktorí sledujú tento šport, jej držali palce."

Ján Garaj

/šéf odvetvia alpských disciplín a viceprezident Slovenskej lyžiarskej asociácie/

"Konečne má samostatné Slovensko individuálnu medailu. Veronika Velez-Zuzulová na ňu poľovala počas celej svojej kariéry na majstrovstvách sveta aj zimných olympijských hrách. Petre sa to teraz podarilo, striebro je super.

Prečítajte si tiež: Vlhová je vicemajsterkou sveta v alpskej kombinácii, od zlata ju delili tri stotiny

Viem, že tri stotinky sú veľmi málo a polovica národa bude hovoriť, že je to aj nešťastné, lebo mohla byť zlatá. Verím, že teraz to Petra rozbalí naplno v obrovskom slalome aj v slalome.

Medailu už má, cieľ je teda splnený a spadne z nej ťarcha a zodpovednosť. Všetko, čo prípadne ešte získa na týchto majstrovstvách sveta, bude už naviac. Jej cieľ bude už olympijská medaila."