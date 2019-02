Na deň presne. Vlhová a Velez-Zuzulová dosiahli historické úspechy ôsmeho februára

Vlhovej úspechy prorokoval Zuzulovej otec.

8. feb 2019 o 19:28 TASR

AARE. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová nezískala v piatok vo švédskom Aare svoju prvú medailu. A ani prvú individuálnu, dokonca ani prvú z vrcholného jednorázového podujatia.

Darilo sa jej totiž už v mládežníckych kategóriách.

Zuzula to prorokoval

Pred siedmimi rokmi si vybojovala slalomový bronz na juniorských MS v talianskom Roccarase a zlato na zimných olympijských hrách mládeže v rakúskom Innsbrucku.

Pred piatimi rokmi sa radovala zo zlata na svetovom šampionáte juniorov v Jasnej.

A pred dvomi rokmi spolu s Veronikou Velez-Zuzulovou, Matejom Falatom a Andreasom Žampom získali senzačné striebro už na seniorských MS vo švajčiarskom St. Moritzi.

Tam Vlhová dokonca siahala aj na pódium v slalome, ale obsadila štvrté miesto. Aj druhá slovenská lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová bola vtedy blízko k medaile, po úvodnom kole jej patrilo druhé miesto.

Vo finálovom kole však vypadla.

Timotej Zuzula, smutný z toho, že jeho dcére chýbal len krok k medaile, vtedy povedal: "Bolo to tam natesno. Veronike sa potom stalo to, čo sa jej stalo a Peťa mohla ísť na pódium. Nevyšlo to, ale Petra má ešte všetko pred sebou. Tie medaily u nej určite ešte prídu."

Velez-Zuzulová dosiahla prvý úspech v Nemecku

A prvá prišla už na prebiehajúcom šampionáte v Aare. Vlhová si v alpskej kombinácii vybojovala striebro, za Švajčiarkou Wendy Holdenerovou zaostala iba o tri stotiny sekundy.

"Zjazd som nepozeral, bol som na tréningu, ale slalom som videl. Ťažko to hodnotiť od televízora, ale mal som pocit, že tam bol agresívny sneh, ktorý Peti nesedí. A išlo to dosť rovno, strmšie bolo až po tom záverečnom skoku," konštatoval Zuzula pre TASR.

Prečítajte si tiež: Legendárny Američan: Vlhová ukázala srdce veľkej bojovníčky

"Ťažko povedať, lebo zase slalomárky majú na rovinách výhodu, že vedia lepšie zrýchliť. Nechcem to rozoberať, veď strieborná medaila je fantastická. Je to história. A dalo sa to naozaj čakať," dodal.

Historický slovenský úspech na šampionáte prišiel po pätnástich rokoch presne v deň, keď sa zrodil historický úspech vo Svetovom pohári.

Lebo 8. februára 2004 stála po slalome v nemeckom stredisku Zwiesel-Arber prvá lyžiarka samostatného Slovenska na pódiu vo Svetovom pohári. Tretie miesto obsadila vtedy mladučká Veronika Zuzulová.