Ďalší spor v slovenskej cyklistike. Privarovi ide o pomstu, tvrdí Dvorščík

Rozhodca už kontaktoval aj UCI.

8. feb 2019 o 20:27 TASR

BRATISLAVA. Slovenský medzinárodný rozhodca Milan Dvorščík obvinil vedenie Slovenského zväzu cyklistiky (SCZ) z toho, že mu neprávom odmieta vydať licenciu Medzinárodnej cyklistickej federácie UCI na rok 2019 a tak sa nemôže venovať tejto činnosti.

Šéf zväzu Peter Privara tieto informácie odmieta a tvrdí, že Výkonný výbor koná v súlade s platnými pravidlami.

Dvorščík zaslal svoje vyjadrenie k nevydaniu licencie i svoj pohľad na situáciu v slovenskej cyklistike v e-mailovej správe pre členov SZC a zároveň aj v žiadosti o vydanie licencie adresovanej priamo do sídla UCI, ktoré preposlal aj TASR.

Tá prináša hlavné body jeho vyjadrenia k neudeleniu licencie:

Žiadosť o vydanie licencie UCI na rok 2019

"Žiadam UCI o vydanie UCI licencie na rok 2019, pretože v súlade s článkom 1.1.014 pravidiel UCI, licencia Slovenským zväzom cyklistiky (ďalej len "SZC") mi nebola vydaná do 30 dní od podania žiadosti.

SZC mi zaslal stanovisko, podpísané prezidentom SZC, prečo mi nebola vydaná licencia. Je v ňom uvedené, že SZC má podozrenie, že v rokoch 2016 a 2017 som sa mohol zúčastniť pretekov v zahraničí bez súhlasu SZC.

Keďže tento počin môže byť závažným porušením pravidiel UCI, licencia mi bude vydaná až po odstránení všetkých podozrení.

Konkrétne sa jedná o nasledovné preteky:

Czech Cycling Tour 2016

Preteky V4 v Maďarsku 2017

Preteky v cyklokrose triedy C1 a C2 v Českej republike

Ďalej Prezident SZC prostredníctvom svojej sekretárky p. Diabelkovej tvrdí, že zo strany SZC iba 2 osoby, t.j. štatutári SZC, majú právo udeliť takýto súhlas, a to p. Privara - prezident SZC alebo p. Jakubová - generálny sekretár SZC.

Moje vyjadrenia k vyššie uvedenému stanovisku SZC:

1. Čo som chcel vyjadriť, už som napísal v e-mailoch sekretárke SZC pani Diabelkovej a nemám k prípadu ďalšie žiadne poznámky alebo pripomienky.

2. Môj názor konkrétne ku prípadu:

2.1. UCI rozhodca nepotrebuje súhlas SZC pre preteky, na ktoré je delegovaný UCI. Týka sa cyklokrosových pretekov triedy C1 a C2 v Českej republike

2.2. Pre preteky Czech Cycling Tour 2016 a Preteky V4 v Maďarsku 2017 som súhlas SZC mal.

2.3. SZC sa nerovná "štatutári SZC", t. j. súhlas mohol byť udelený aj iným orgánom SZC.

2.4. SZC nemalo a doteraz nemá pravidlo alebo smernicu, kde sa uvádza, ako požiadať o takýto súhlas, či má byť v papierovej forme napísaný a podpísaný, alebo dostatočný súhlas je aj e-mailom alebo ústnou dohodou.

2.5. Neexistuje žiadne pravidlo, žiadny článok, ako dlho by mal byť tento súhlas archivovaný, a preto žiadať odo mňa súhlas zo sezóny 2016 alebo 2017 je v rozpore s pravidlami SZC a UCI a je mimo kompetencie SZC.

2.6. V súlade s článkom 12.2.030 pravidiel UCI z roku 2016, Federácia začne konanie do dvoch týždňov od zistenia skutočností, z čoho vyplýva, že lehota na začatie konania už dávno uplynula.

2.7. Tento prípad považujem za jeden z ďalších neférových útokov na moju osobu zo strany Prezidenta SZC. Vychádzam aj z toho, že obdobne ako ja, aj iní národní rozhodcovia SZC sa zúčastňovali pretekov v Českej republiky, ale o ich súhlas alebo vypočúvanie prezident SZC nejaví záujem.

2.8. Preto považujem celý prípad za bezpredmetný.

Na základe mojich hore uvedených stanovísk pokladám celý prípad iba za odplatu resp. pomstu zo strany Prezidenta SZC. A to kvôli tomu, že som poukázal na jeho nekalé praktiky a hrubé porušovanie pravidiel SZC a UCI ako aj Zákona o športe Slovenskej republiky.

Keďže SZC nemal vypracované dokumentačné postupy alebo pravidlá, nikde nebolo uvedené, akým spôsobom a formou sa mal súhlas získať, ako dlho ho archivovať a hlavne, prípad je založený iba na podozreniach a už dávno uplynula doba na odvolanie sa, ak niektorá zo strán s postupom nesúhlasila, UCI žiadam:

Odsúdiť takéto konanie SZC, Urobiť nápravu, ak je to zo strany UCI možné, Vystaviť mi licenciu UCI pre rok 2019."

Privara sa bráni

Milan Dvorščík v ďalších častiach e-mailu kritizuje fungovanie zväzu i osobne jeho prezidenta a udáva, že jeho pohľad zdieľajú aj významné osobnosti slovenskej cyklistiky, napríklad bratia Peter a Martin Velitsovci spolu s ich otcom Ladislavom, Janka Keseg-Števková či Milan Jurčo.

Šéf SZC Peter Privara povedal pre TASR, že nesúhlasí s tým, že zväz konal pri neudelení licencie v rozpore s pravidlami a ani s obvineniami na svoju osobu:

"Vyjadrenia pána Dvorščíka nie sú pravdivé. Pán Dvorščík rozhodoval bez súhlasu zväzu medzinárodné preteky, čo je proti pravidlám. Buď pochybil organizátor, alebo tie povolenia falšoval," tvrdí Privara.

“ My sme pritom od neho chceli len to, aby dal veci na pravú mieru. Žiadali sme ho o to už 25. januára 2018 a on sa nám odvtedy nevyjadril. Teraz sme mu novú licenciu nevydali, nech to vydokladuje. „ Peter Privara, šéf SZC

"Napísal nám, že ich mal, my sme mu odpísali, že sme mu žiadne nepodpísali, ale ak ich má, nech ich doloží a my nemáme najmenší problém to odobriť. Ďalšia vec je, že sa pýtal, prečo ich musia podpisovať štatutári. No a kto iný? Takisto sme mu podpisovali aj školenia UCI, ktoré sme mu ako medzinárodnému rozhodcovi platili," pokračoval.

"Podľa pravidiel UCI mu musíme povoliť rozhodovanie na medzinárodných pretekoch okrem tých, na ktoré je delegovaný od UCI. Preto sme ho slušne pozvali, aby to prišiel vysvetliť. Namiesto toho však poslal list UCI a napísal v ňom o pomeroch v Slovenskom cyklistickom zväze. Je to presne to, čo robil aj vlani a písal do novín a klubom," konštatoval Privara.

"My sme pritom od neho chceli len to, aby dal veci na pravú mieru. Žiadali sme ho o to už 25. januára 2018 a on sa nám odvtedy nevyjadril. Teraz sme mu novú licenciu nevydali, nech to vydokladuje. A nebolo to moje rozhodnutie, ale rozhodnutie celého Výkonného výboru. Na to máme podľa disciplinárneho poriadku a charty UCI právo. Všetky žiadosti a všetky povolenia máme archivované a vieme si to obhájiť," dodal Privara.