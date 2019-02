Kmotrík ml.: Ak budeme dostávať v zápasoch tri-štyri góly, tak Ševela skončí

Generálny riaditeľ a viceprezident Slovana vidí priestor na zlepšenie.

9. feb 2019 o 10:51 SITA

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava majú najlepšiu východiskovú pozíciu pred jarnou časťou slovenskej najvyššej súťaže Fortuna ligy, keďže v doterajších osemnástich zápasoch ani raz neprehrali a pred druhou Dunajskou Stredou majú komfortný osembodový náskok.

Generálny riaditeľ a viceprezident ŠK Slovan Bratislava Ivan Kmotrík mladší napriek tomu vidí priestor na zlepšenie a nevylúčil ani to, že po skončení aktuálnej sezóny môže dôjsť k zmene na poste hlavného trénera.

Generálka proti Spartaku Moskva

„Páči sa mi, ako hráči zvládli tréningovú záťaž. Neteší ma však, že sme v zápasoch inkasovali príliš veľa gólov. Žiaľ, napriek veľkej snahe sa nám nedarí odstrániť problémy v defenzíve. Po návrate zo sústredenia budú mať tréneri možnosť vysvetliť príčiny veľkého počtu inkasovaných gólov.

“ Chcem ho ako trénera podržať, dostane priestor a keď to dokáže, vyhral. Keď nie, bohužiaľ. „ Ivan Kmotrík mladší

Vždy im hovorím moje poznatky, ktoré mi prekážajú a kladiem dôraz na ich odstránenie. Samozrejme, nie som tréner, nemám trénerské vzdelanie, no mám svoj pohľad na futbal a viem, ako by sme chceli a mali hrať," zhodnotil Kmotrík ml. doterajší priebeh zimnej prípravy pre sobotňajšie vydanie denníka Šport.

Slovanistov čaká v sobotu generálka na jarnú časť Fortuna ligy, v ktorej nastúpia od 16.00 h proti ruskému Spartaku Moskva.

O týždeň neskôr už vybehnú na trávnik v súťažnom zápase proti Dunajskej Strede a v prípade víťazstva sa môžu ešte viac priblížiť k celkovému prvenstvu.

Získať titul nebude umenie

Viceprezident bratislavského klubu však považuje zisk domácej majstrovskej trofeje takmer za povinnosť.

,,Úplne otvorene poviem, že s týmto kádrom nemôže byť cieľ vyhrať ligu. S takýmto kvalitným mužstvom a na novom modernom štadióne sme dostatočne konkurencieschopní s európskymi súpermi v predkolách, takže cieľ musí byť skupinová fáza európskeho pohára.

A vtedy bude na trénerovi, aby ukázal svoje umenie," pokračoval Kmotrík ml, ktorý požaduje od realizačného tímu na čele s trénerom Ševelom zlepšenie viacerých aspektov hry.

,,Ševela je mladý a dobrý tréner. Chcel by som však, aby sa zlepšoval ešte viac. Momentálne sa mu darí a sú za tým najmä dva dôvody. Niečo je jeho trénerské umenie a niečo zásluha kádra, ktorý je absolútne a jednoznačne najlepší za posledné roky.

Bude väčšie umenie nezískať s týmito hráčmi titul, ako ho získať. Martin je aj dobrý človek, ale v trénerskej práci od neho očakávam viac. Aj s ním sme si na tabuľu napísali približne desať aspektov, ktoré chceme zlepšiť, ale zlepšili sme možno iba jeden.

On tvrdil, že bude „spávať“ na štadióne, analyzovať všetky možné situácie, ale dnes mi to trochu chýba. Chcem ho ako trénera podržať, dostane priestor a keď to dokáže, vyhral. Keď nie, bohužiaľ… Potrebujem mať jasne nastavený herný systém, nemôžem vidieť chaos na ihrisku.

Rovnako nám stále robia veľký problém ofenzívne a najmä defenzívne štandardné situácie. Ak budeme dostávať v zápasoch tri-štyri góly, tak Ševela nebude pokračovať v Slovane," dodal Kmotrík pre denník Šport.