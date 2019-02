Pochybná výhra? Má to názov Rusko, boli to Rusi a všetci hrajú v KHL

Slovenskí hokejisti zdolali Rusko 5:1.

9. feb 2019 o 22:45 Marián Szűcs

BRATISLAVA. Áno, bol to len prípravný zápas. A proti rezervnému tímu Ruska.

Ale aj tak dosiahli slovenskí hokejisti pozoruhodné víťazstvo. Nejde len o jednoznačný výsledok 5:1, ale hlavne o spôsob, akým sa k nemu dopracovali.

Boli rýchli, dôrazní a drzí. Ukázali, že dôsledné dodržiavanie účinného systému môže viesť k výhre aj nad súperom, ktorý má viac talentu.

„Hráči do bodky splnili to, čo sa ich Craig Ramsay (tréner reprezentácie – pozn. red.) snaží už druhý rok naučiť. Videli, že to funguje. Bol to jeden z najlepších výkonov, aké som v reprezentácii videl za niekoľko posledných sezón,“ pochvaľoval si Miroslav Šatan, generálny manažér národného tímu.

Hráči strhli aj vyše 8-tisíc divákov na tribúnach, ktorí počas záverečnej tretiny robili mexické vlny. Oceňovali to, čo videli na ľade.

Slováci po výhre nad Ruskom vyhrali Kaufland Cup, posledný prípravný turnaj pred májovými majstrovstvami sveta, ktoré budú hostiť Košice a Bratislava.

Buček: Má to názov Rusko

Rusi posielajú svoju najsilnejšiu reprezentáciu na turnaje Euro Hockey Tour, kde sú ich súpermi Švédi, Fíni a Česi.

V poslednom období však zostavujú aj rezervný tím, v ktorom majú prevahu mladí hráči.

Všetci však hrajú v KHL, druhej najlepšej lige sveta. S týmto výberom chodia na turnaje, na ktorých hrajú proti papierovo slabším európskym krajinám.

V tejto sezóne na nich Slováci narazili už tretí raz. Na turnajoch v Nemecku i vo Švajčiarsku prehrali s Rusmi zakaždým 1:2.

Teraz im nedali šancu.