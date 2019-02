Oklahoma predviedla v šlágri parádny obrat, Westbrook vyrovnal rekord NBA

Líder súťaže prehral.

10. feb 2019 o 8:01 (aktualizované 10. feb 2019 o 8:23) SITA

NEW YORK. Basketbalisti Oklahomy City zvíťazili v šlágri zámorskej NBA na palubovke Houstonu 127:112, hoci prehrávali o 26 bodov.

Na strane hostí sa najviac darilo tradičným oporám - krídelník Paul George dosiahol 45 bodov a rozohrávač Russell Westbrook deviatym triple-double po sebe za 21 bodov, 12 doskokov a 11 asistencií vyrovnal rekord NBA v podaní Wilta Chamberlaina z roku 1968.

Chamberlainov rekord má na dosah aj Harden

Westbrook má v tejto sezóne na konte 22 triple-double a celkovo ich v kariére nazbieral 126.

"Vedeli sme, že v druhom polčase musíme hrať lepšie. Prehrávať po prvej polovici o toľko bodov, to nie sme my. Poznáme sa veľmi dobre a vedeli sme, že to nebolo ono. Cez prestávku sa v šatni trocha kričalo a napokon sme to dokázali," povedal George.

Domácim Rockets nestačilo ani 42 bodov ich lídra Jamesa Hardena. Dvadsaťdeväťročný rozohrávač si pripísal minimálne 30 bodov v 29. zápase po sebe a už len dva mu chýbajú na to, aby sa dotiahol na legendárneho Chamberlaina.

Ide o druhú najdlhšiu šnúru 30-bodových duelov. Chamberlain drží aj absolútny rekord NBA so 65 zápasmi.

"Recept na víťazstvo je celkom jednoduchý. Musíme hrať konzistentne všetky štyri štvrtiny," komentoval Harden.

Tréner lídra: Dnes sme na to nemali

Vedúce mužstvo celej súťaže Milwaukee prehralo doma s Orlandom 83:103 a prišlo o šesťzápasovú šnúru víťazstiev.

Bucks hrali bez svojej najväčšej hviezdy Giannisa Antetokunmpa, ktorého pobolieva pravé koleno.

"Tento zápas pravdepodobne hodíme do koša a sústredíme sa na ďalší. Dnes sme na to nemali," zhodnotil úprimne kouč domáceho tímu Mike Budenholzer.

Milwaukee napriek tomu zostalo na čele NBA so 41 výhrami a 14 prehrami.

Toronto zvíťazilo na palubovke posledného tímu celej súťaže New Yorku Knicks iba o päť bodov v pomere 104:99. Knicks v posledných dvadsiatich odohraných zápasoch dosiahli iba jedno víťazstvo.

NBA 2018/2019 - základná časť:

Utah - San Antonio 125:105 (23:24, 39:24, 24:27, 39:30)

Najviac bodov: Mitchell 23, Gobert 21 (13 doskokov), O'Neale 17 - DeRozan 23, Aldridge 15 (10 doskokov), Mills 14

Indiana - Cleveland 105:90 (30:17, 24:25, 20:18, 31:30)

Najviac bodov: Bojan Bogdanovič 23, D. Collison 18, M. Turner 14 - Clarkson 18, Nance (10 doskokov) a Sexton po 16

Atlanta - Charlotte 120:129 (31:46, 37:27, 18:33, 34:23)

Najviac bodov: J. Collins 21, Trae Young 20 (11 asistencií), Huerter 17 - K. Walker 37 (9 trojok), M. Williams 27, Lamb 24

New York - Toronto 99:104 (23:25, 19:21, 27:28, 30:30)

Najviac bodov: Knox 20, M. Robinson 15, K. Allen 14 - Lowry 22 (5 trojok), Ibaka 15 (13 doskokov), Danny Green a N. Powell po 14

Boston - Los Angeles Clippers 112:123 (43:20, 31:33, 12:28, 26:42)

Najviac bodov: Hayward 19, Tatum a Rozier po 16 - Harrell 21, Gallinari 19 (10 doskokov), Shamet 17

Chicago - Washington 125:134 (32:34, 29:42, 35:30, 29:28)

Najviac bodov: LaVine 26, Markkanen 20 (11 doskokov), R. Lopez 18 - Beal 31, J. Parker a C. Randle po 20

Memphis - New Orleans 99:90 (20:28, 21:16, 31:18, 27:28)

Najviac bodov: Noah 19 (14 doskokov), Justin Holiday 15, Jaren Jackson 14 - J. Randle 21, Jrue Holiday 15, A. Davis 14 (16 doskokov)

Houston - Oklahoma City 112:117 (28:25, 42:23, 20:42, 22:27)

Najviac bodov: Harden 42 (6 trojok), Paul 18 (10 doskokov), Faried 17 (12 doskokov) - George 45 (11 doskokov, 6 trojok), Westbrook 21 (12 doskokov, 11 asistencií), Schröder 17

Milwaukee - Orlando 83:103 (19:20, 30:39, 15:20, 19:24)

Najviac bodov: Bledsoe 19 (11 doskokov), Brogdon 14, Middleton 11 (12 doskokov) - Isaac 17, Vučevič (17 doskokov) a Ross po 15