Kuriózna pomsta. Brankára Realu Madrid zasypali plyšovými potkanmi

Real hral proti mestskému rivalovi.

10. feb 2019

MADRID. Sobotňajšie mestské derby medzi madridskými tímami Atléticom a Realom (1:3) malo špecifickú príchuť pre belgického futbalového brankára Thibauta Courtoisa.

Dvadsaťšesťročný Belgičan pôsobil v Atléticu v rokoch 2011 - 2014, kedy sa pripojil k družine Diega Simeoneho z FC Chelsea, ktorý ho Španielom poskytol na hosťovanie.

Od leta 2018 si už držiteľ bronzu z minuloročných majstrovstiev sveta oblieka dres nezmieriteľného rivala zo štadióna Santiaga Bernabeúa.

Jeden z plyšových potkanov, ktoré dopadli na hraciu plochu. (zdroj: TASR/AP)

Fanúšikovia Atlética mu preto pripravili príznačné privítanie a pred zápasom ho zasypali plyšákmi potkanov, bučali pri jeho dotykoch s loptou a štadiónom kolovali viaceré transparenty s nápisom "potkan".

Po výhre Realu sa však radoval Courtois, ktorý bol na situáciu pripravený.

"Nevadí mi to. Ak fanúšikov urobí šťastnými hádzanie plyšákov na moju hlavu, je to dobré pre nich. Mne to neublíži, práve naopak, je to pre mňa motivácia navyše," povedal Belgičan ešte pred zápasom na tlačovej konferencii Realu.