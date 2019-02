Kučovú delil od titulu úspešne zvládnutý tajbrejk, turnaj v Trnave vyhrala Hradecká

Zápas trval tri a pol hodiny.

10. feb 2019 o 15:54 SITA

TRNAVA. Slovenská tenistka Kristína Kučová podľahla Češke Lucii Hradeckej 4:6, 6:3, 6:7 (0) v nedeľňajšom finále dvojhry na turnaji ITF 1st Empire Women's Indoor v Trnave (dotácia 25 000 USD, tvrdý povrch v hale).

Dvadsaťosemročná Bratislavčanka strávila na kurte takmer tri a pol hodiny.

Trojsetový zápas napokon rozhodol tajbrejk, v ktorom česká tenistka neumožnila Slovenke zisk jediného bodu.

ITF Trnava - finále Lucie Hradecká (ČR) - Kristína Kučová (SR) 6:4, 3:6, 7:6 (0)

„Myslím si, že Lucka bola dnes trochu lepšia hráčka. Ja som veľmi bojovala, ale ona ukázala lepšiu hru. Stále som sa doťahovala. Mala som aj šance, keď som sa dotiahla na 5:5 v treťom sete. Vtedy som si myslela, že by sa to mohlo posunúť na moju stranu. Potom zahrala súperka výborne v tajbrejku, tam mi nedala šancu. Celé to bolo o mojej bojovnosti a o jej lepšom výkone. Dnes som bola trochu stuhnutejšia a to rozhodlo," povedala po finále Kučová podľa webu tcempire.sk.