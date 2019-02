Slovensko neobhájilo striebro v tímovej súťaži, vypadlo vo štvrťfinále

Majstrami sveta sú Švajčiari.

12. feb 2019 o 16:00 (aktualizované 12. feb 2019 o 18:37) Športové prenosy SME, SITA

MS v alpskom lyžovaní 2019 - Aare, Švédsko

Tímová súťaž - konečné poradie:

1. Švajčiarsko (W. Holdenerová, A. Daniothová, D. Yule, R. Zenhäusern) 2. Rakúsko (K. Liensbergerová, K. Truppeová, M. Matt, M. Schwarz) 3. Taliansko (L. Dellová Meová, I. Curtoniová, S. Maurberger, A. Vinatzer) 4. Nemecko (Ch. Geigerová, L. Dürrová, A. Tremmel, L. Strasser) 5. Slovensko (S. Moravčíková, P. Hromcová, Ad. Žampa, M. Falat) . Nórsko . Francúzsko . Švédsko

AARE. Švajčiarski reprezentanti v zjazdovom lyžovaní sa po prvý raz v histórii stali majstrami sveta v tímovej súťaži.

Na šampionáte vo švédskom Aare vo finále zdolali Rakúšanov pri výsledku 2:2 vo vyrovnanom súboji lepším súčtom časov najlepšieho muža a ženy.

Švajčiari triumfovali aj vlani na zimných olympijských hrách v Pjongčangu. Rovnako ako vtedy aj teraz mali v tíme Ramona Zenhäuserna, ktorý je najlepším protagonistom tejto disciplíne medzi mužmi.

V súboji o tretie miesto Taliani zvíťazili nad Nemcami 3:1.

Slovákom v prvom kole stačilo prísť do cieľa

Slovenskí reprezentanti v oklieštenom zložení bez Petry Vlhovej obsadili spoločné piate miesto.

Slováci sa v konkurencii 16 tímov predrali do štvrťfinále, keď Slovincov zdolali za stavu 2:2 na jazdy lepším súčtom časov najlepšieho muža a ženy, resp. tým, že ani jeden zo slovinských mužov nedokončil svoju jazdu.

Vo štvrťfinále už Slováci nestačili na favorizovaných Rakúšanov a prehrali 0:4.

Rakúski lyžiari podľa predpokladov ovládli všetky štyri jazdy. Zo Slovákov najviac držal krok Adam Žampa, ktorý už za rozhodnutého stavu 0:3 prehral s Marcom Schwarzom iba o 25 stotín sekundy.

"Je to super výsledok na to, že nemáme toptím. Možno sme aj boli trochu favoriti proti Slovincom, lebo oni tiež nemali najsilnejších pretekárov k dispozícii. Rakúšania sú lepší, ale neboli sme na tom až tak zle. Naše súboje boli tesné, môžeme byť spokojní," zhodnotil Matej Falat pre agentúru SITA.

"Jazdilo sa mi dobre, ale bolo to ťažké. Najmä preto, že nemám skúsenosti s týmto typom súťaže. Bol zážitok pre mňa jazdiť proti favorizovanej Rakúšanke aj to, že sme postúpili do štvrťfinále," skonštatovala Petra Hromcová pre SITA.

Prečítajte si tiež: Kompletný program a výsledky MS v alpskom lyžovaní 2019

Svoje postrehy pridal aj najskúsenejší člen slovenského tímu Adam Žampa: "Som veľmi rád, že sme postúpili cez 1. kolo. Nikto to nečakal a spoločne sme to dokázali. Piate miesto nie je medaila, ale je to úspech pre celé Slovensko."

Vedúci slovenskej výpravy v Aare Marek Didek rád podotkol: "Málokto tomu veril, že prejdeme cez Slovincov. Hovoril som si však, že ak chlapi dostanú svojich súperov pod tlak, stať sa môže všeličo. A to sa aj stalo, ich súperi vypadli. Piate miesto je úspech, všetci v tíme sa s tým dobre popasovali. Najmä dievčatá, ktoré veľmi nemajú najazdené takéto paralelné slalomy."

Vlhová sa sústredí na individuálne preteky

Jazdilo sa na trati dlhej 478 metrov a s prevýšením 82 metrov. Systém tímovej súťaže sa oproti minulosti nezmenil.

Pretekári sa predstavili v štyroch paralelných jazdách po dvaja muži a dve ženy proti sebe a to vyraďovacím systémom od osemfinále až po finále.

Medailová bilancia: (zlato - striebro - bronz) 1. Švajčiarsko 2 - 1 - 1 2. Nórsko 1 - 1 - 1 2. Taliansko 1 - 1 - 1 4. Francúzsko 1 - 1 - 0 4. Slovinsko 1 - 1 - 0 6. USA 1 - 0 - 1 7. Rakúsko 0 - 2 - 2 8. Slovensko 0 - 1 - 0

Slovensko obhajovalo strieborné medaily z predchádzajúceho svetového šampionátu vo švajčiarskom St. Moritzi.

Slováci vtedy vo vyraďovacej súťaži 16 tímov v paralelných slalomových jazdách našli premožiteľov až vo finále, keď ich Francúzi zdolali pri skóre 2:2 iba o 8 stotín sekundy v redukovanom súčte najlepších jázd rýchlejších mužov a žien.

Predtým si slovenskí reprezentanti poradili s Nemcami, Talianmi aj Švajčiarmi.

V súčasnom tíme už nefigurovali Velez-Zuzulová a Vlhová, ktoré boli pred dvoma rokmi základnými piliermi nečakaného strieborného úspechu.

Velez-Zuzulová vlani po zimných olympijských hrách v Pjongčangu ukončila kariéru a Vlhová sa maximálne sústredí na úspech v slalome a obrovskom slalome, kde aktuálne patrí medzi absolútnu svetovú špičku.

Tímová súťaž - kompletné výsledky

Osemfinále: Slovensko - Slovinsko 2:2 (Slovensko postúpili vďaka tomu, že ani jeden mužský zástupca Slovinska nedokončil svoju jazdu) Soňa Moravčíková - Maruša Ferková 0:1 (+0,58)

0:1 (+0,58) Matej Falat - Tijan Marovt 1:1 /Marovt nedokončil/

1:1 /Marovt nedokončil/ Petra Hromcová - Ana Buciková 1:2 (+0,76)

1:2 (+0,76) Adam Žampa - Jakob Špik 2:2 /Špik nedokončil/ Rakúsko - Argentína 4:0 Nórsko - Česko 4:0 Taliansko - Fínsko 3:1 Francúzsko - Rusko 3:1 Nemecko - Veľká Británia 3:1 Švédsko - Kanada 3:1 Švajčiarsko - Belgicko 4:0

Štvrťfinále: Rakúsko - Slovensko 4:0 Katharina Liensbergerová - Soňa Moravčíková 1:0 (+0,51)

1:0 (+0,51) Michael Matt - Matej Falat 2:0 (+0,62)

2:0 (+0,62) Katharina Truppeová - Petra Hromcová 3:0 (+0,83)

3:0 (+0,83) Marco Schwarz - Adam Žampa 4:0 (+0,25) Taliansko - Nórsko 3:1 Nemecko - Francúzsko 3:1 Švajčiarsko - Švédsko 2:2 (Švajčiarsko postúpilo lepším súčtom časov najlepšej ženy a najlepšieho muža)

Semifinále: Rakúsko - Taliansko 2:2 (Rakúsko postúpilo lepším súčtom časov najlepšej ženy a najlepšieho muža) Švajčiarsko - Nemecko 2:2 (Švajčiarsko postúpilo lepším súčtom časov najlepšej ženy a najlepšieho muža)

O bronz: Taliansko - Nemecko 3:1 Lara Dellová Meová - Christina Geigerová 1:0 (+0,26)

1:0 (+0,26) Simon Maurberger - Anton Tremmel 1:1 (+0,69)

1:1 (+0,69) Irene Curtoniová - Lena Dürrová 2:1 (+0,29)

2:1 (+0,29) Alex Vinatzer - Linus Strasser 3:1 - Strasser bol diskvalifikovaný

Finále: Švajčiarsko - Rakúsko 2:2 (Švajčiarsko postúpilo lepším súčtom časov najlepšej ženy a najlepšieho muža) Wendy Holdenerová - Katharina Liensbergerová 1:0 (+0,28)

1:0 (+0,28) Daniel Yule - Michael Matt 1:1 (+0,48)

1:1 (+0,48) Aline Daniothová - Katharina Truppeová 1:2 (+0,21)

1:2 (+0,21) Ramon Zenhäusern - Marco Schwarz 2:2 (+0,54)

Online prenos: Tímová súťaž na MS v alpskom lyžovaní 2019, Aare, Švédsko (Adam Žampa, Matej Falat, Soňa Moravčíková, Petra Hromcová)