Tréner Chelsea po zahanbujúcej porážke: Trénerské remeslo je vždy riskantné

Sarri rieši len zlé výkony svojich zverencov.

11. feb 2019 o 10:22 TASR

LONDÝN. Kormidelník Chelsea Londýn po nedeľňajšom debakli 0:6 na ihrisku obhajcu titulu najvyššej anglickej futbalovej súťaže Manchestru City naznačil, že jeho pozícia môže byť vratká.

Maurizio Sarri sa iba bezmocne prizeral, ako domáci urobili s jeho tímom rýchly proces, keď už po 25 minútach viedli 4:0 a v ďalšom priebehu skóre ešte prikrášlili. Hetrikom sa blysol argentínsky útočník Sergio Agüero.

Znepokojený z výkonu

"Neviem, treba sa spýtať funkcionárov klubu," krčil plecami 60-ročný taliansky tréner na pozápasovej tlačovej konferencii pri odpovedi na otázku, či cíti hrozbu predčasného konca na lavičke po iba ôsmich mesiacoch pôsobenia v klube zo Stamford Bridge.

Ten pod jeho vedením zatiaľ nenapĺňa predsezónne ambície, v Premier League mu patrí až šiesta priečka v tabuľke, ktorá by na konci súťaže negarantovala Chelsea ani miestenku v Európskej lige.

"Som znepokojený zo zlého výkonu môjho mužstva, ostatné veci som sa naučil vo futbale neriešiť. Trénerské remeslo je vždy riskantné," dodal Sarri, ktorý prišiel do Chelsea vlani v lete z SSC Neapol, kde pôsobil od roku 2015.

Jeho tím utrpel koncom januára debakel 0:4 na ihrisku Bournemouthu, čo bola najtrpkejšia prehra Chelsea u súpera v lige od roku 1996. V nedeľu londýnsky klub stanovil nový negatívny míľnik, pripísal si najvyššiu prehru v rámci všetkých súťaží od roku 1991.

Boj o titul sľubuje drámu

Jednou z jej príčin bola slabá defenzívna činnosť mužstva a inkasovaný gól už vo 4. minúte. "Bol to hlúpy gól. Chceli sme sa po ňom skonsolidovať, ale kopili sme chybu na chybu proti nesprávnemu súperovi. Ten hral naozaj fantasticky a využil každé naše zaváhanie," poznamenal Sarri.

Mužstvo jeho náprotivka Pepa Guardiolu dalo hosťom školenie z efektivity a po výhre 6:0 sa dostalo na čelo tabuľky pred FC Liverpool vďaka lepšiemu skóre. LFC má o zápas menej. Boj o titul sľubuje drámu, reálne v hre je aj tretí Tottenham Hotspur, ktorý na duo lídrov stráca päť bodov.

"Bol to náš najlepší výkon v tejto sezóne. Hráčom patrí absolutórium za to, s akým nastavením nastúpili do zápasu. Zvyčajne po dosiahnutí úspechu nastáva uspokojenie, ale to nie je náš prípad."

,,Vlani sme vyhrali titul s jasným náskokom a ziskom 100 bodov, ale žiadny ústup z pozícií neprichádza. Sme na špici tabuľky a to ma teší, ale dôležité zápasy nás ešte len čakajú," vyznal sa Guardiola, ktorého zverenci sa v rámci PL predstavia najbližšie 27. februára doma proti West Hamu. Liverpool čaká o tri dni skôr najväčšie anglické derby na Old Trafford s domácim Manchestrom United.