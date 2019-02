Veľký súboj v Manchestri odštartuje osemfinále LM. PSG bude chýbať dvojica hviezdnych útočníkov

Zápas nemá jasného favorita.

11. feb 2019 o 11:58 TASR

BRATISLAVA. Dva mesiace od skončenia skupinových bojov sa v utorok 12. februára opäť rozkrúti kolotoč futbalovej Ligy majstrov 2018/2019, ktorá vstupuje do osemfinálovej fázy.

Zraneniami dua ofenzívnych lídrov zasiahnutý francúzsky šampión Paríž Saint-Germain nastúpi na Old Trafford proti vo forme hrajúcemu Manchestru United, pričom tieto tímy na seba narazia na európskej pohárovej scéne premiérovo.

Rímsky AS v druhom zápase utorkového programu privíta na Olympijskom štadióne FC Porto. Obe stretnutia majú výkop o 21.00 SEČ, odvety sú na programe v stredu 6. marca. Novinkou od osemfinálovej fázy LM je využitie technológie VAR (videoasistent rozhodcu) pri posúdení sporných situácií.

PSG musí nájsť náhradu

Parížsky tím kraľuje domácej ligovej scéne s desaťbodovým náskokom pred OSC Lille (plus má na konte o dva zápasy menej, pozn.) a do osemfinále LM sa prebojoval z prvého miesta nevyspytateľnej C-skupiny, v ktorej bol lepší od FC Liverpool, SSC Neapol i Crvenej Zvezdy Belehrad.

Po decembrovom žrebe, ktorý mu prisúdil Manchester United, zavládla v tábore účastníka Ligue 1 spokojnosť. Odvtedy sa však toho zmenilo viac než dosť.

V prvom rade rapídne narástla forma a zlepšili sa výsledky United, na čom má leví podiel Ole Gunnar Solskjaer, ktorý pri kormidle nahradil Joseho Mourinha.

Významnú rolu v neprospech PSG môže zohrať aj zlá zdravotná situácia v jeho kádri, keď pre duel v Manchestri nemôžu hostia počítať s dvojicou útočníkov Neymar - Edinson Cavani.

"Nenachádzame sa práve v najlepšom rozpoložení, ale potrebujeme sa v pokoji pripraviť na zápas v Manchestri a nájsť riešenie, ako nahradíme Neymara s Cavanim. Nesmieme stratiť sebavedomie, to by bola cesta do pekla."

,,Možno budeme potrebovať ani nie tak plán B, či C, ale až plán D, napriek tomu zostávame rozvážni. Zranenia patria k futbalu," pozerá sa na vec pragmaticky tréner Parížanov Thomas Tuchel.

Ten pevne dúfa, že aspoň stredová formácia nebude oslabená neúčasťou Marca Verrattiho. Taliansky tvorca hry sa vrátil na trávniky po dvojtýždňovej absencii zavinenej zranením lýtkového svalu až uplynulý víkend v súboji s Bordeaux (1:0).

Na trávniku vydržal takmer hodinu, keď ho vystriedala nová posila Leandro Paredes zo Zenitu Petrohrad.

Sme schopní poraziť každého, vraví Solskajer

United cez víkend triumfovali bez problémov 3:0 na pôde Fulhamu a v tabuľke Premier League figurujú na 4. priečke.

Od predvianočného príchodu Solskjaera na lavičku doviedli až desať stretnutí do víťazného konca, body stratili len po domácej remíze 2:2 s Burnley.

"Po osemfinálovom žrebe bol PSG jednoznačný favorit. Neviem, či sa na tomto tvrdení niečo zmenilo, to zistíme až počas zápasu. My však cítime, že momentálne sme schopní zdolať každého súpera," poznamenal Solskajer.

Charizmatického Nóra čaká v pozícii trénera veľká premiéra v LM, pred ktorou cíti chvenie a rešpekt. "Je to výzva, z ktorej mám už teraz zimomriavky na tele. Pohárová matematika je jasná, pokúsime sa doma dosiahnuť taký výsledok, aby sme v odvete boli v hre o postup."

Pri absencii Neymara s Cavanim bude ležať ofenzívna ťarcha PSG na pleciach mladíka Kyliana Mbappeho, sekundovať by mu mali Angel Di Maria či Julian Draxler.

"Aj bez Neymara a Cavaniho disponuje PSG výbornými hráčmi. Áno, majú Mbappeho, ale my zasa Marcusa Rashforda, na ktorého si súper bude musieť dať pozor," tvrdí Solskjaer, ktorý vyhral s United Ligu majstrov ako hráč v sezóne 1998/1999.

Porto chce prekvapiť

Porto by rado zopakovalo výsledok merania síl z play off LM 2016/2017, keď po domácej remíze 1:1 šokovalo AS Rím výhrou 3:0 na jeho pôde a postupom do hlavnej fázy LM.

Do štvrťfinále sa portugalský tím dostal naposledy v ročníku 2014/2015. V tomto ročníku pôsobil v základnej D-skupine nenápadným dojmom, ale mimoriadne efektívne, keď päťkrát vyhral a body stratil len po remíze 1:1 so Schalke 04 Gelsenkirchen.

AS Rím sa do osemfinále prebojoval z druhého miesta G-skupiny v konkurencii Realu Madrid, Viktorie Plzeň a CSKA Moskva. Taliansky tím sa na utorkový duel naladil výhrou 3:0 nad beznádejne posledným tímom Serie A Chievom Verona.

Porto remizovalo 1:1 na ihrisku Moreirense, vedie však domácu ligovú súťaž o bod pred Benficou Lisabon. Rímu bude chýbať potrestaný Lorenzo Pellegrini, hosťom z toho istého dôvodu mexický útočník Jesus Corona.