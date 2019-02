Kapitán Slovenska po prehre s Lotyšskom: Mali by sme problém aj v plnom zložení

Chýbali až tri najlepšie hráčky.

11. feb 2019 o 12:42 SITA

BRATISLAVA. Počas víkendu stála pred slovenskými tenistkami v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie v stretnutí proti domácemu Lotyšsku takmer neriešiteľná úloha.

Pre zdravotné problémy neodcestovali do lotyšskej metropoly dve najskúsenejšie Slovenky - Dominika Cibulková a Magdaléna Rybáriková, do zápasu navyše nemohla zasiahnuť ani Viktória Kužmová, momentálne slovenská singlová dvojka.

Kapitán SR Matej Lipták musel do dvojhier postaviť Karolínu Schmiedlovú a Rebeccu Šramkovú, ktoré nedokázali vzdorovať silnej domácej dvojici Anasatsia Sevastovová, Jelena Ostapenková.

Najdlhšie pôsobiaci tréner v histórii

Lotyšským hráčkam patrí v rebríčku 12. resp. 22. pozícia, čo v porovnaní s renkingovým postavením Schmiedlovej a Šramkovej (61., resp. 188.) predznamenalo výsledok stretnutia, ktoré nakoniec skončilo jednoznačným triumfom domácich tenistiek 4:0.

"Myslím si, že sme čelili tímu, nad ktorým by sme mali problémy zvíťaziť aj v plnom zložení. V podstate sme sa predstavili bez najlepších troch hráčok a do stretnutia museli nastúpiť naša štvorka a päťka. Hrali sme proti hráčkam, ktoré patria do Top 20 a naozaj sú úrovňou niekde inde ako naše tenistky," uviedol po stretnutí kapitán Sloveniek Lipták.

Prečítajte si tiež: Češky neobhája prvenstvo vo Fed Cupe, budú bojovať iba o zotrvanie medzi elitou

Z Kremnice pochádzajúci pražský rodák Lipták načal v Rige tretiu desiatku stretnutí v pozícii kapitána slovenského tímu. Na fedcupovej lavičke sedí od sezóny 2009, čo z neho robí historicky najdlhšie pôsobiaceho trénera v tejto pozícii. Pred súbojom v lotyšskej metropole mal zápasovú bilanciu 10:10.

V úvodnej dvojhre bola Šramková v prvých dvoch setoch vyrovnanou súperkou Ostapenkovej, v treťom dejstve sa už prejavila kvalita domácej hráčky. V ďalších dvoch dvojhrách Sevastovová dominovala nad slovenskými tenistkami a nedovolila im ani na chvíľu pomýšľať na úspech.

Záverečná štvorhra už o ničom nerozhodovala, no aj v nej predviedli domáce tenistky lepší výkon ako ich súperky. Lotyšky sa premiérovo v súťaži predstavili pred vlastnými fanúšikmi. S novou situáciou a s tým súvisiacim tlakom sa dokázali vyrovnať.

Slovenky čaká boj o záchranu

"Vedela som, že to bude stresujúci týždeň. Mali sme náročný program, no zvládli sme to. Bolo to niečo nové pre nás, prvýkrát pred domácim publikom. Výsledok však hovorí jasnou rečou, a preto verím, že sa doma znovu predstavíme čo najskôr," uviedla Sevastovová.

Lotyšsko má necelé dva milióny obyvateľov, ale pred sebou svetlú tenisovú budúcnosť. "Máme medzi juniormi a juniorkami niekoľko šikovných talentov.

Keď ľudia vidia, čo sme s Jelenou dosiahli, môžu si povedať, že je to možné aj pre niekoho z tak malej krajiny. Ak bojujete a tvrdo pracujete, všetko je možné," dodala Sevastovová.

Prečítajte si tiež: Japonka Osaková je na čele rebríčka WTA, zo Sloveniek najvyššie Cibulková

Víťazstvo Lotyšiek znamená, že ich v apríli čaká súboj play-off o postup do I. svetovej skupiny. Tenistky z pobaltskej krajiny sa pokúsia prebojovať medzi najlepšie tímy súťaže prvýkrát od 1993/1994, keď však v najvyššej skupine štartovalo až 32. krajín a dá sa predznamenať, že budú nepríjemnými súperkami pre hociktorý tím.

Slovenky čaká v rovnakom termíne (20. - 21. apríla) stretnutie play-off o udržanie sa v II. svetovej skupine Pohára federácie. Naposledy boli v rovnakej situácii pred tromi rokmi, keď si zachovali účasť v II. svetovej skupine po domácom víťazstve 3:2 nad Kanadou.

Ak by slovenské tenistky neuspeli ani v apríli, čakal by ich prepad do euroafrickej regionálej zóny, kde naposledy štartovali v roku 2006.