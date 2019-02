Obrovské prekvapenie pre Vonnovú: V cieli ju čakal telefonát od Rogera Federera

Zagratuloval jej aj k bohatej kariére.

11. feb 2019 o 12:24 SITA

AARE. Na americkú zjazdárku Lindsey Vonnovú čakalo po jej záverečných pretekoch kariéry vo švédskom Aare viacero prekvapení.

Okrem toho, že jej k bronzovej medaile v zjazde osobne blahoželal legendárny Švéd Ingemar Stenmark, telefonickú gratuláciu si nenechal ujsť aj tenisový elegán Roger Federer.

Keď v cieľovej mixzóne dostala Vonnová do rúk mobilný telefón a na druhom konci linky bol 20-násobný grandslamový šampión, o prekvapenie bolo postarané. Lúčiaca sa Američanka bola v pozitívnom šoku a spontánne si zavrieskala.

"Ahoj, Lindsey, obrovská gratulácia k tvojej výnimočnej kariére! Viem, čim všetkým si si prešla v posledných mesiacoch. Ja som ti však veril, sledoval som tvoje preteky a myslel na teba. Spolu s deťmi sme videli v televízii tvoj pád v super G. Je mi veľmi ľúto, že sa to stalo."

,,O to viac ma teší tvoja medaila zo zjazdu. Výborná robota, môžeš byť na seba hrdá. Aj keď toto je tak trochu aj smutná chvíľa, verím, že svoj odchod zo scény si čo najlepšie užiješ," prihovoril sa Federer Vonnovej.

Odchádzajúca legenda zjazdového lyžovania tiež venovala 'tenisovému Supermanovi' niekoľko pekných slov.

"Rodge, si najlepší! Prídem do Wimbledonu a pozriem si tam v tvojom podaní nejaké pekné predstavenie. Tiež sa teším na to, že si už teraz budem môcť zalyžovať s tvojimi deťmi. Bude to skvelé! Mám ťa rada a ďakujem," cituje Vonnovú portál denníka Blick.

Vonnová absolvovala počas kariéry osem svetových šampionátov a štvoro zimných olympijských hier. Svoje prvé dve medaily na majstrovstvách sveta vybojovala v roku 2007 práve v Aare, v super G a zjazde mali strieborný odlesk.

Na tom istom mieste na severe Európy aktuálne aj zakončila svoju bohatú kariéru ziskom bronzu. Jej najúspešnejším šampionátom bolo francúzske Val d'Isere 2009, kde sa stala majsterkou sveta v zjazde aj super G.

Až zo šiestich svetových šampionátov odchádzala s medailou vo vrecku, vybojovala ich dovedna osem (2-3-3). Spod piatich olympijských kruhov vydolovala tri cenné kovy. Olympijskou víťazkou v zjazde sa stala vo Vancouveri 2010, v zbierke má aj dve bronzové medaily.