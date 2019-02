Washington Fehérváryho sleduje, zo Švédska musí posielať dotazníky

Mladý reprezentant zažíva prelomovú sezónu.

11. feb 2019 o 16:07 SITA

BRATISLAVA. Mladý reprezentant SR v hokeji Martin Fehérváry zažíva prelomovú sezónu, premiérovo ju celú absolvuje vo švédskej najvyššej súťaži SHL v tíme HV71 Jönköping.

Devätnásťročného beka si v uplynulom vstupnom drafte do zámorskej NHL vybral v druhom kole Washington, kde absolvoval aj predsezónny kemp. Potom sa podľa plánu vrátil do Švédska. Kde bude o rok, to ešte nevie.

,,Uvidíme, čo bude po sezóne. Zmluvu vo Švédsku mám na dva roky. Priorita je pre mňa NHL. Uvidíme, ako sa všetko vyvinie. Záleží aj na tom, čo bude chcieť Washington - či budú chcieť, aby som pokračoval vo Švédsku alebo išiel do Ameriky. Ja by som asi preferoval zámorie," hodnotí Martin Fehérváry.

Pod drobnohľadom Capitals

,,Každý pondelok posielam do Washingtonu dotazník, kde hodnotím uplynulý týždeň. Je to rozdelené na viacero bodov. Čo som počas týždňa urobil dobre, na čom musím popracovať, koľko hodín som spal, koľko som hral, či som dostal príležitosti v presilovkách a oslabeniach a či som zranený.

Píšem tam vždy môj osobný názor," prezradil 19-ročný bek a pokračoval:

,,V zámorí o nás takto zbierajú informácie, raz za čas sa osobne príde pozrieť aj riaditeľ rozvojového programu z Washingtonu. Je to dobré pre výchovu talentovaných hokejistov.

Minule ma zobral na obed. Priamo on nevyhodnocuje tie dotazníky, ale sleduje priamo moju hru a o tom sme sa rozprávali."

Pozornosť je obojstranná

Zámorský klub sleduje slovenského hokejistu, ale platí to aj opačne. Rodák z Bratislavy vníma výsledky Capitals v základnej časti zámorskej profiligy.

Obhajca Stanleyho pohára Washington je aktuálne na 6. mieste Východnej konferencie NHL.

,,Washington sa teraz trochu trápi, ale sú tam skvelí hráči. Myslím si, že je iba otázka času, kedy sa opäť dostanú na víťaznú vlnu," uzavrel Fehérváry.