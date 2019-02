Lacko končí na turnaji ATP v New Yorku už v prvom kole

Slovenský tenista podľahol Austrálčanovi Tomicovi.

11. feb 2019 o 21:46 SITA

NEW YORK. Slovenský tenista Lukáš Lacko podľahol 4:6, 2:6 rovnako nenasadenému Austrálčanovi Bernardovi Tomicovi v pondelňajšom stretnutí 1. kola dvojhry na tenisovom turnaji ATP 250 New York Open v americkom New Yorku.

ATP 250 New York Open - dvojhra - 1. kolo:

Bernard Tomic (Aus.) - Lukáš Lacko (SR) 6:4, 6:2