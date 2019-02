Dôvod, prečo nešiel Škrtel do Barcelony? Nechcel robiť náhradníka

Zmluvu s Fenerbahce nepredĺžil.

12. feb 2019 o 15:13 SITA

BARCELONA. Obranca slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel koncom kalendárneho roka 2018 odmietol ponuku na prestup do FC Barcelona. Súčasný zadák tureckého Fenerbahce Istanbul si svoju budúcnosť predstavoval inak.

"Martin bol jeden zo štyroch stopérov, ktorých si vyhliadol španielsky veľkoklub. Pravda, on sám mal inú predstavu o ďalšom pokračovaní kariéry a tejto možnosti nebol príliš naklonený," povedal v januári Škrtelov agent Karol Csontó v rozhovore pred denník Šport.

Informáciu teraz potvrdil partner spoločnosti Stars and Friends Mithat Halis a špecifikoval aj dôvod, prečo 34-ročný rodák z Handlovej reagoval negatívne na ponuku Barcelony.

"Barcelončania trvali na jeho angažovaní, pretože chceli na stopérsku pozíciu adekvátneho hráča, ktorý by bol alternatívou pre Gerarda Piquého a Samuela Umtitiho. Slovák však nesúhlasil, lebo im nechcel robiť náhradníka," prezradil Halis pre web španielskeho denníka AS.

Podľa klubu z Camp Nou má Škrtel neodmysliteľné kvality, ktoré by dokázali zúročiť aj najväčšie svetové kluby. "V Barcelone videli predovšetkým zápas Slovenska s Ukrajinou a ocenili najmä to, akým lídrom je Škrtel pre svoj tím. On však povedal, že chce v kariére pokračovať v Turecku," doplnil Halis.

O služby Martina Škrtela sa okrem FC Barcelona zaujímal aj taliansky Juventus Turín. Turecké médiá v priebehu minulého týždňa priniesli informáciu o tom, že s Fenerbahce odmietol skúsený zadák predĺžiť zmluvu o ďalšie dva roky. Po skončení sezóny 2018/2019 by sa kapitán SR mal stať voľným hráčom.