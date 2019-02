Hráč Michaloviec sa učil od Messiho: Bol utiahnutý, z tréningu šiel rovno za rodinou

Je to pán hráč, vraví Casado.

12. feb 2019 o 16:09 SITA

MICHALOVCE. Zimná posila slovenského futbalového klubu MFK Zemplín Michalovce José David Casado García má pomôcť v bojoch o prvú šestku v jarnej časti Fortuna ligy 2018/2019.

Skúsený 31-ročný Španiel prišiel do tímu trénera Antona Šoltisa z konkurenčného FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. Hoci začiatok zimnej prípravy absolvoval ešte na západe Slovenska, zatúžil po prestupe do konkurencieschopnejšieho mužstva. Záujem o jeho služby mal aj samotný Šoltis.

"Michalovskú ponuku bolo ťažké odmietnuť. Zavážilo aj to, že mužstvo má veľkú šancu na postup do hornej šestky, takisto je stále v hre o Slovenský pohár. Cieľom každého futbalistu je hrať o čo najvyššie pozície a ja nie som výnimkou."

Michalovce sú štvrtou zastávkou

,,Situácia v Michalovciach je aktuálne lepšia ako v Zlatých Moravciach a vyhovuje mi aj herný štýl, akým sa prezentujú," povedal Casado pre oficiálny web klubu.



Michalovce sú už štvrtou slovenskou zastávkou rodáka z Almeríe. V posledných rokoch si na seba obliekal aj dresy Gabčíkova a Spartaka Trnava. "Fortuna liga mi vyhovuje. Jej úroveň každým rokom stúpa a som veľmi rád, že v nej môžem pôsobiť."

Prečítajte si tiež: Barcelona stratila ďalšie dva body, súperovho brankára ohrozila len dvomi strelami

,,Pekné spomienky mám na Trnavu, kde bolo výborne. Verím, že aj v Michalovciach dosiahnem nejaké úspechy. Chceme si zahrať v skupine o titul a ísť do finále pohára,“ pokračoval Casado.

Skúsený záložník si v kariére vyskúšal angažmány aj v Maďarsku (Kazincbarcika SC), Rumunsku (FC Botosani), Česku (1. FK Příbram) či Nemecku (FC Espaňol Karlsruhe).

Pochváliť sa môže tým, že v mladosti futbalovo vyrastal v španielskej akadémii La Masia, ktorá patrí pod FC Barcelona. Tam sa mu podarilo stretnúť s veľkými hviezdami súčasného futbalu.

Najlepšia akadémia na svete

"V Barcelone je najlepšia futbalová škola, akú môže futbalista dostať. V La Masii sme boli ako jedna veľká rodina, všetci sme spolu chodili do školy, na obedy, na tréningy. Tam sú už 15-roční chlapci profesionáli."

,,Obrovská je aj konkurencia, ak sa chcete presadiť, musíte na sebe pracovať nepretržite. Celková organizácia aj tréningy v La Masii boli na najvyššej úrovni,“ spomína Casado na tínedžerské roky.

Prečítajte si tiež: Škrtel nechcel robiť v Barcelone náhradníka. Teraz sa zrejme stane voľným hráčom

V metropole Katalánska si hráč Michaloviec zahral po boku Lionela Messiho, Pedra Rodrígueza, Gerarda Piquého, Cesca Fábregasa či Sergia Busquetsa.

"Už v tom čase to boli skvelí hráči a všetci rýchlo napredovali. Fábregas zamieril do Arsenalu Londýn, Piqué do Manchestru United a Messi každým rokom postupoval o kategóriu vyššie. Vždy hrával so staršími chlapcami."

,,Jeho talent bol neprehliadnuteľný, i keď nerozprával veľa, bol skôr utiahnutý. Z tréningu hneď odchádzal za rodinou. Čo sa týka jeho futbalovej stránky, to ani nekomentujem. Je to skrátka pán hráč," povedal Casado na adresu hviezdneho Argentínčana.