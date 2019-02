Nemilosrdný žreb. V najstaršej súťaži sveta si zmerajú sily veľkokluby

BRATISLAVA. Fanúšikovia Newcastle United mali zlú noc. Tréner Rafael Benítez bol na pokraji infarktu a nečudo.

Tri alebo iba jeden bod je pre zachraňujúci sa klub zásadný rozdiel.

Dúbravka neprežíva najlepšie obdobie

Najlepší cudzinci v Premier League: (zápasy - góly - asistencie) 1. Dennis Bergkamp (Arsenal FC) 315 - 87 - 94 2. Thierry Henry (Arsenal FC) 258 - 175 - 74 3. Sergio Agüero (Manchester City) 229 - 160 - 41 4. Cristiano Ronaldo (Manchester United) 196 - 84 - 34 5. Eric Cantona (Manchester United) 156 - 70 - 56

Či vyrovnávajúci gól mal alebo nemal platiť, Martin Dúbravka v tom mal opäť prsty.

Slovenský gólman neprežíva najlepšie obdobie, ale získava cenné skúsenosti v najlepšej lige sveta, ktorá neustále pripomína, že sa v nej hrá vždy na maximum až do úplne poslednej sekundy zápasu.

Wolverhampton zároveň potvrdil fakt, že za ostatné roky patrí medzi najlepších nováčikov elitnej súťaže, veď po 26. kole atakuje účasť v pohárovej Európe.

V Anglicku je tiež o legendu viac. Sergio Agüero sa víkendovým hetrikom právom zaradil nielen medzi klubové legendy Manchestru City, ale podľa štatistikov aj definitívne medzi najlepších piatich cudzincov, akí kedy v Premier League hrali.

Či a kedy sa ešte niekto dostane medzi týchto velikánov je otázne, ale Argentínčan ešte nepovedal posledné slovo a skvelými výkonmi ťahá City k obhajobe titulu a samého seba hecuje k Zlatej kopačke (17 gólov), čím dorovnal rivala Mohameda Salaha z FC Liverpool.

Aj tieto čísla naznačujú, že nás čaká najnapínavejší súboj o ligového majstra za posledné roky. Kto stratí nervy a kto najmenej bodov?

Šlágrom zápas Chelsea - Manchester United

Program priamych prenosov z 5. kola FA Cupu: Piatok 15. februára: 20:40 Queens Park Rangers – Watford (DIGI Sport 4) Sobota 16. februára: 13:25 Brighton – Derby County (DIGI Sport 2)

Brighton – Derby County (DIGI Sport 2) 15:55 AFC Wimbledon – Millwall (DIGI Sport 7)

AFC Wimbledon – Millwall (DIGI Sport 7) 18:25 Newport – Manchester City (DIGI Sport 2) Nedeľa 17. februára: 14:00 Bristol City – Wolverhampton (DIGI Sport 2)

Bristol City – Wolverhampton (DIGI Sport 2) 16:55 Doncaster Rovers – Crystal Palace (DIGI Sport 4)

Doncaster Rovers – Crystal Palace (DIGI Sport 4) 16:55 Swansea – Brentford (DIGI Sport 7) Pondelok 18. februára: 20:25 Chelsea – Manchester United (DIGI Sport 2) /zostrihy všetkých zápasov FA Cupu si môžete opäť pozrieť v magazíne FA Cup Review. Premiérovo ho vysielame v pondelok 18. februára od 19:55 na DIGI Sport 2/

Ligový maratón cez víkend vystrieda 5. kolo bojov o slávny FA Cup.

Najstaršia pohárová súťaž sveta prinesie zaujímavé konfrontácie malých proti veľkým, ale najatraktívnejší súboj nás čaká na Stamford Bridge.

Hráči Chelsea vyzvú futbalistov Manchestru United, čo sľubuje zaujímavú konfrontáciu ponížených domácich (posledný ligový súboj prehrali s Manchestrom City 0:6 - pozn. red) a v pohode hrajúcich hostí.

Do Wembley je ešte ďaleko, ale sme zvedaví, či dokáže tréner Maurizio Sarri vyhecovať a zjednotiť kabínu Chelsea, lebo v hre je skalp odvekého rivala.

Hostia si veria, že opätovne dobyjú Londýn a po vyradení Arsenalu nebudú mať zľutovanie aj s ďalším súperom.

Netradične v pondelok 28. februára od 20:30, ale tradične na obrazovkách DIGI Sport, sledujte zápas Chelsea Londýn - Manchester United.

Georginio Wijnaldum z FC Liverpool veľa gólov nestrieľa, ale keď sa mu zadarí, tak to stojí za to. Od jeho kolegu Mohameda Salaha sa to očakáva.

Proti Bournemouthu ukázali hráči Liverpoolu svoju pravú futbalovú tvár.

O streleckých schopnostiach Manchestru City sa baviť ani nemusíme. Agüero má momentálne žiarivú formu a zahanbiť sa nenechal ani Ilkay Gündogan.

Everton sa výsledkovo trápi a proti Watfordu mu nepomohli ani spoľahlivé zákroky Jordana Pickforda.

Allison Becker zas podržal FC Liverpool v úvode zápasu s Bournemouthom. Ktovie ako by to dopadlo, ak by zlyhal.

A v tom istom zápase Artur Boruc potvrdil, že hoci má vek veterána, do starého železa ešte nepatrí.

Sergio Agüero je momentálne najskloňovanejšie meno v Premier League. Proti Chelsea dal tretí hetrik v sezóne a celkovo ich má na konte jedenásť, čím vyrovnal rekord Alana Shearera.

Argentínčan je, zdá sa, pripravený písať vlastnú históriu.

