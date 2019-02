Slovan otočil posledný zápas na domácom ľade a porazil Dinamo Minsk

Zápas rozhodol Jeff Taffe.

13. feb 2019

HC Slovan Bratislava - Dinamo Minsk 3:2 (1:2, 1:0, 1:0) Góly: 16. Červený (Sersen, Taffe), 24. M. Sloboda (M. Sukeľ, Grman), 47. Taffe (Jánošík, Sersen) - 8. Pulkkinen (Wiercioch), 13. Parfejevec (Drozdov) Vylúčení: 4:2 na 2 min, navyše Klok (Slovan) 5 minút za bitku - Blum (Minsk) 5 minút za bitku a 10 minút za nešportové správanie sa, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kuľov, Vasiliev - Ivanov, Lazarev (všetci Rus.), 5932 divákov Zostavy: Slovan Bratislava: Štěpánek - Sersen, Jánošík, Klok, Grman, Bačík, Švarný, Boldižár - Jeglič, M. Sukeľ, Liška - Červený, Taffe, Chipchura - Bailey, Buc, M. Sloboda - Baranov Minsk: Enroth - Chenkel, Lisovec, Wiercioch, Jevenko, Bokun, Blum, Znacharenko - Kogaľov, Tereščenko, S. Kosticyn - Pulkkinen, Howden, Booth - Drozdov, Kovyršin, Parfejevec - Litvinov, Volkov, Kitarov

BRATISLAVA. Hráči Slovana Bratislava zvíťazili v poslednom domácom zápase základnej časti aktuálnej sezóny Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Pred takmer šesťtisícovou návštevou zdolali Dinamo Minsk 3:2.

Bieloruský tím pritom už v 13. minúte viedol o dva góly. Najskôr predviedol presný teč fínsky útočník Teemu Pulkkinen a onedlho sa k nemu pridal úspešným blafákom Maxim Parfejevec.

Slovan však ešte do prestávky znížil zásluhou Rudolfa Červeného a po zmene strán vyrovnali dorážkou Mareka Slobodu. Zlepšený výkon domácich pokračoval aj v tretej časti hry, keď sa presadil Jeff Taffe. Dinamo na to odpovedalo zvýšenou aktivitou v záverečných minútach, no tretieho presného zásahu sa nedočkalo a z metropoly Slovenska si neodnieslo ani bod.

Slovan Bratislava figuruje po 58 odohraných dueloch na poslednej dvanástej priečke Západnej konferencie so ziskom 33 bodov. Najbližšie sa predstaví v piatok 15. februára od 17.30 h SEČ na klzisku CSKA Moskva.

Kloka zaujal tvrdou hrou

V úvode stretnutia boli o niečo aktívnejší hráči Slovana, ale, paradoxne, skóre otvorili hokejisti Dinama Minsk. V 8. min nahodil puk od modrej čiary kanadský obranca Patrick Wiercioch a fínsky útočník Teemu Pulkkinen ho úspešne tečoval do siete, čo odobril aj videorozhodca.

O štyri minúty neskôr mohli domáci odpovedať. Prečíslenie troch proti dvom zakončil Rudolf Červený, ale trafil iba bočnú sieť. Krátko potom potvrdil pravidlo nedáš-dostaneš šikovný bieloruský krídelník Maxim Parfejevec, ktorý ideálne zvládnutým bekhendovým blafákom nedal šancu Jakubovi Štěpánkovi.

Minčania mohli viesť v 13. min už o tri góly, no Pulkkinenova strela švihom skončila na brvne. Do prestávky sa ešte Slovanu podarilo znížiť. V 16. min skóroval Červený, keď profitoval z presnej prihrávky Michala Sersena a strelou bez prípravy rozvlnil sieť.

“ Som rád, že sme sa rozlúčili víťazstvom. Teší ma, že som k tomu prispel gólom. V závere nás diváci vytlieskali, toto víťazstvo patrí im. „ Jeff Taffe

Hokejisti Slovana na začiatku druhého dejstva vyrovnali. V 24. min sa dobre zorientoval v predbránkovom priestore mladý krídelník Marek Sloboda a pohotovou dorážkou prekonal švédskeho gólmana Enrotha. V 27. min zaujal divákov tvrdý "hit" Lukáša Kloka na obrannej modrej čiare, ktorým zložil na ľad Pulkkinena.

Kloka vzápätí vyzval na pästný súboj hosťujúci obranca Jonathon Blum, ale český bek v službách Bratislavčanov uspel v tomto meraní síl. V druhej polovici prostrednej tretiny mali oba tímy viacero možností na zmenu skóre. Po jednej zo striel bieloruského klubu dokonca skákal puk pred bránkovou čiarou domácich, ale Štěpánkovi pomohli spoluhráči.

Rozhodol Taffe

Zverenci Vladimíra Országha vstúpili dobre aj do záverečnej tretiny. Ponúknutú presilovku po faule Daniila Bokuna ešte nevyužili, ale pokračovali v hernej prevahe a zásluhou Jeffa Taffa sa prvýkrát v zápase ujali vedenia. Skúsený center druhej formácie domáceho tímu zblízka zasunul puk za bezmocného Enrotha.

Dinamo dostalo v poslednej desaťminútovke duelu dvakrát výhodu presilovky, ale z tlaku v útočnom pásme nevyťažilo vyrovnávajúci gól. Rovnako nepochodilo ani v hre bez brankára, a tak Bratislavčania zvládli domácu rozlúčku so sezónou vo víťaznom štýle.

Hlasy po zápase Vladimír Országh, tréner Slovana: "Som rád, že sme sa rozlúčili víťazstvom. Ďakujeme všetkým fanúšikom, ktorí v neľahkých časoch stáli pri nás. Vyhrali sme silou vôle. Na tripe budeme aj naďalej bojovať." Rudolf Červený, strelec prvého gólu Slovana v zápase: "Som veľmi rád, že sme zvíťazili. Napriek tomu, že sme hrali na tri útoky, sme našli v sebe dosť síl na obrat. Neviem, či to bol môj posledný zápas v Slovane, všetko sa rozhodne v najbližších dňoch." Jeff Taffe, strele víťazného gólu: "Som rád, že sme sa rozlúčili víťazstvom. Teší ma, že som k tomu prispel gólom. V závere nás diváci vytlieskali, toto víťazstvo patrí im." Andrej Sidorenko, tréner Minska: "Gratulujem Slovanu k víťazstvu. Bolo to zaujímavé stretnutie, my sme v ňom robili veľa chýb. Slovan sa chcel rozlúčiť víťazstvom a išiel si za tým."

Výsledky zvyšných stredajších zápasov KHL 2018/2019:

Metallurg Magnitogorsk - Viťaz Podoľsk 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Góly: 50. a 60. Ellison, 31. Matuškin, 38. Verešagin - 22. N. Komarov

Traktor Čeľabinsk - Severstaľ Čerepovec 1:2 po samostatných nájazdoch (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 5. Šarov - 27. Ashton, rozhodujúci sam. nájazd Kinrade

Lokomotiv Jaroslavľ - Torpedo Nižnij Novgorod 2:3 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)

Góly: 39. Kozun, 44. Averin - 25. Calof, 42. Miele, 63. Holm

Ak Bars Kazaň - CSKA Moskva 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)

Góly: 18. Lander, 55. Svitov - 3. a 16. Kaprizov, 4. Grigorenko

Dinamo Moskva - Jokerit Helsinki 5:3 (0:0, 3:1, 2:2)

Góly: 35. a 59. Šipačov, 44. Indrašis, 25. Volkov, 27. Pankratov - 24. Lepistö, 52. Nicklas Jensen, 58. Norman

Spartak Moskva - SKA Petrohrad 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Góly: 35. Koskiranta, 43. M. Malcev

