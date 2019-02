Vlhová bude súťažiť na Slovensku, pôjde svoje obľúbené disciplíny

Organizátori nevedia, čo jej účasť spôsobí.

13. feb 2019 o 7:42 SITA

BRATISLAVA. Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová sa v tejto sezóne predstaví súťažne aj divákom na Slovensku.

Jej meno sa nachádza v menoslove účastníčok Európskeho pohára v obrovskom slalome a slalome, ktoré sa uskutočnia v prvý marcový víkend v Jasnej v Nízkych Tatrách (2. - 3. marca). Informuje o tom denník Šport.

Nevedia, čo Vlhovej účasť spôsobí

"Môžem potvrdiť, že Petra Vlhová spolu s ďalšími deväťdesiatimi lyžiarkami z celého sveta figuruje na prihláške pre Európsky pohár v Jasnej. Taký počet nie je pre podujatie tejto kategórie obvyklý," uviedol sekretár pretekov v Jasnej Martin Kupčo pre Šport.

"Do karát nám však zahral aj kalendár Medzinárodnej lyžiarskej federácie, keďže na ďalší týždeň po našich pretekoch sa v Špindlerovom Mlýne uskutoční Svetový pohár, takže lyžiarky to budú mať do Česka relatívne blízko a u nás si k tomu ešte dobre zatrénujú a zasúťažia si,“ pokračoval.

Bojovať o body do Európskeho pohára sa bude na zjazdovke Záhradky, takzvanej "jednotke". Kupčo zatiaľ nevie odhadnúť, čo spôsobí účasť Petry Vlhovej, momentálne azda najpopulárnejšej slovenskej športovkyne, na tomto podujatí.

"Predsa len, Európsky pohár sa neteší takej diváckej obľube ako Svetový pohár. Verím však, že Petra bude pre našich fanúšikov veľkým ťahákom a lákadlom. Nepochybujem o tom, že minimálne návštevníci Jasnej, ktorí budú u nás na lyžovačke, ju prídu k trati povzbudiť," doplnil Kupčo.

Na MS v lyžovaní 2019 už získala medailu

Druhá najlepšia žena Svetového pohára 2018/2019 Petra Vlhová je momentálne na majstrovstvách sveta vo švédskom Aare, kde sa pripravuje na svoje parádne disciplíny obrovský slalom a slalom.

Zo svetového šampionátu už má vo vrecku jednu medailu, v alpskej kombinácii skončila strieborná.

Ako rodená Liptáčka je kopec v Jasnej pre ňu tzv. domovský. Pred piatimi rokmi sa tam stala juniorskou majsterkou sveta v slalome a pred troma rokmi pri návrate Svetového pohára na Slovensko obsadila v slalome deviatu priečku.

Vtedy však ešte nepatrila do absolútnej svetovej špičky.