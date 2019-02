Vychválil ho aj kapitán. O výhre AS Rím rozhodol taliansky tínedžer

Zaniolo ukázal, čo sa v ňom skrýva.

13. feb 2019 o 10:30 SITA

Nicoló Zaniolo (vľavo) v drese AS Rím.(Zdroj: TASR/AP)

RÍM. Taliansky futbalový stredopoliar Nicoló Zaniolo sa na Apeninskom polostrove v tejto sezóne zviditeľnil už niekoľkokrát.

Hráč AS Rím vlani začiatkom septembra dostal premiérovú pozvánku do reprezentácie, a to napriek tomu, že v Serie A dovtedy neodohral ani jedno stretnutie.

Devätnásťročný rodák z Toskánska zažil zápasovú premiéru za rímske AS o niekoľko dní neskôr v dueli Ligy majstrov na ihrisku šampióna Realu Madrid (0:3).

Kapitán AS: Zo Zaniola bude šampión

V utorňajšom úvodnom osemfinálovom dueli tohtosezónnej edície Ligy majstrov naplno predviedol, čo sa v ňom skrýva.

Na víťazstve Rimanov nad portugalským tímom FC Porto (2:1) sa podieľal dvomi zásahmi, stal sa tak najmladším talianskym dvojgólovým strelcom v histórii kontinentálneho pohára číslo jeden.

"Na tento večer nezabudnem do konca života. Oslavy gólov pod tribúnou Curva Sud sú neuveriteľné emócie. Dúfam, že za AS Rím strelím ešte mnoho dôležitých gólov. Na konci stretnutia sme však inkasovali, takže v odvete to bude ťažké. V Portugalsku sa však pokúsime spečatiť prienik ďalej," poznamenal Zaniolo.

"Zo Zaniola bude v budúcnosti veľký šampión. Nielen podľa mňa, myslíme si to všetci. V takom mladom veku má obdivuhodnú fyzickú silu, ktorú vie správne skombinovať s výbornou technikou," zložil mladému spoluhráčovi poklonu skúsený 35-ročný kapitán AS Daniele De Rossi.

Liga majstrov je pre AS Rím posledná šanca

AS Rím vlani v Lige majstrov dokráčal až do semifinále, keď vo vyraďovačke za sebou nechal ukrajinský Šachtar Doneck aj španielsky FC Barcelona.

Stroskotal až v tesne pred bránami finále na anglickom FC Liverpool.

V aktuálnom ročníku zatiaľ v Serie A zaostáva za Juventusom Turín, SSC Neapol aj Interom Miláno, na konci januára uzavrel účinkovanie v Coppa Italia po debakli vo Florencii (1:7).

Rimania si tak chcú napraviť chuť v pohárovej Európe, ktorá má častokrát odlišné zákonitosti ako domáca scéna.

"Rozhodne sme si zaslúžili zvíťaziť, aj keď je škoda, že sme dostali jeden gól. Taký je však futbal. Do odvety však pôjdeme aspoň s nejakou výhodou," vyhlásil pre RMC tréner Rimanov Eusebio Di Francesco.

Tréner Porta: Strelený gól necháva všetko otvorené

Mužstvá na seba predtým v minulosti natrafili štyrikrát - dvakrát triumfovali hráči Porta a dve stretnutia sa skončili nerozhodne.

V ročníku 2016/2017 portugalský tím nepustil Rimanov do skupinovej časti Ligy majstrov, keď v play off po domácej remíze 1:1 v odvete zvíťazil 3:0.

Oba kluby sa stretli aj v 2. kole Pohára víťazov pohárov 1981/1982, do štvrťfinále vtedy postúpili Porťania (2:0 doma, 0:0 vonku - pozn.).

"Na našom štadióne, pred našimi fanúšikmi stále máme na to, aby sme postúpili do štvrťfinále," skonštatoval majster Európe 2016 Pepe, ktorý sa v zime vrátil do Porta po dvanástich rokoch.

"Bol to duel dvoch veľkých mužstiev, ktorým sa väčšinu času darilo eliminovať silné stránky súpera. V druhom polčase sme mali veľkú šancu otvoriť skóre, ale v čase, keď sme predvádzali našu najlepšiu hru v zápase, sme inkasovali," uviedol tréner Porťanov Sérgio Conceicao pre web UEFA.

"Na Estádio do Dragao nás čaká ďalších 90 minút. Gól, ktorý sme strelili, ponecháva všetko otvorené. Doma budeme útočiť omnoho viac," doplnil muž, pre ktorého bol Olympijský štadión v Ríme domovom v rokoch 1998 - 2000 aj v sezóne 2003/2004, keď hrával za Lazio.