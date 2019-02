Luhový o Vrbovi: Mal by sa o seba starať, vyzerá ako bača, ktorému ušli kozy

Vzhľad podľa neho ovplyvňuje aj výkon.

13. feb 2019 o 12:26 SITA

PRAHA. České futbalové kluby SK Slavia Praha a FC Viktoria Plzeň majú ešte pred sebou v domácom prostredí štvrtkové prvé zápasy šestnásťfinále Európskej ligy proti belgickému KRC Genk, resp. chorvátskemu Dinamu Záhreb, ale v odborných kruhoch je častou témou blížiaci sa víkendový šláger najvyššej súťaže.

V ňom v tabuľke druhá Viktoria privíta v nedeľu 17. februára od 17:00 Slaviu a bude sa snažiť znížiť súčasný šesťbodový odstup na pražského lídra.

Luhový: Vrba mladíkom nemusí voňať

Atraktívna konfrontácia dvoch špičkových českých klubov bude zároveň súbojom dvoch trénerov - Pavla Vrbu a Jindřicha Trpišovského, v súčasnosti považovaných za najlepších v Česku.

Tému koučov rozoberali aj v televíznej relácii Českej televízie venovanej ligovému futbalu. Netradičný názor na adresu šéfa plzenskej lavičky prezentoval bývalý vynikajúci kanonier a československý reprezentant Milan Luhový.

“ Teraz tam má mladých vymydlených, nagélovaných a postaví sa pred nich takýto tréner a niečo im vysvetľuje. Takáto osoba im nemusí voňať a má to vplyv i premietne sa to na výkonnosti celého tímu. „ Milan Luhový

"Kabína Plzne mala v minulosti horváthovský duch. Teraz sa to tam akoby snažia vyvetrať, aby to v rozlete nebrzdilo celý klub. Podľa mňa v súčasnosti nie je medzi Vrbom a mužstvom taká súhra ako za čias hráčskeho pôsobenia Pavla Horvátha," tvrdil Luhový.

"Nechcem, aby to vyznelo urážlivo, ale keď sa dnes pozriete na Vrbu, tak ho vidíte zarasteného, neupraveného, s dvojitou bradou a bruchom vonku. Noví hráči, ktorí sú v klube, už s tým nie sú v súlade," pokračoval.

"Predtým tam bol stokilový Horváth a boli to podobné typy, tak tam fungovala chémia so skvelou hierarchiou, vďaka ktorej dokázali vyhrávať duely kvalitou, ktorá reálne ani nebola až taká. To súznenie a skutočnosť, že si povahovo sadli, ich však vystrelilo hore a podávali také výkony," konštatoval Luhový.

"Teraz tam má mladých vymydlených, nagélovaných a postaví sa pred nich takýto tréner a niečo im vysvetľuje. Takáto osoba im nemusí voňať a má to vplyv i premietne sa to na výkonnosti celého tímu," doplnil.

Kuka: Tieto veci som nezaznamenal

Ružomberský rodák, ktorý počas svojej kariéry strieľal góly za Púchov, Slovan Bratislava, Duklu Praha, španielsky Gijón, francúzsky St. Étienne, grécky PAOK Solún či belgický St. Truiden, však uznal aj výrazné trénerské kvality bývalého kouča aj Matadoru Púchov, MŠK Žilina i asistenta v slovenskej reprezentácii.

"Vrba má skvelý rukopis. Pod jeho vedením hrala Plzeň najkrajší futbal v histórii českého futbalu. Vždy som sa tešil na ich duely a s radosťou sledoval, ako dokázali otáčať aj nepriaznivý vývoj. Toto je však ďalšia časť a súčasť nejakého vývoja, keď by aj tréner mal sám uznať, že sa musí o seba starať. Keďže niečo reprezentuje a pracuje s mladými ľuďmi. Keď ho vidím na tlačovej konferencii a ešte nahnevaného, tak na mňa pôsobí ako nejaký bača, ktorému ušli kozy..."

Na jeho slová zareagoval v štúdiu prítomný Pavel Kuka, tiež niekdajší skvelý zakončovateľ, kanonier Slavie a v minulosti aj športový manažér Viktorie Plzeň.

"S Pavlom Vrbom som mal možnosť dva roky spolupracovať a dlhodobo opakujem, že pre mňa je to jeden z najlepších trénerov, ktorých som v živote spoznal, či už je to pracovitosťou a prípravou na jednotlivých súperov. Na tom nič nezmení ani jeho vzhľad, ale každý má svoj názor a ten musíme rešpektovať. Priznám sa, ja som nezaznamenal tieto veci spomenuté Milanom, ale v nedeľu sa naňho pozriem," odľahčil na záver relácie Kuka.