Chce si predĺžiť sezónu. Červený zrejme zo Slovana zamieri do Švédska

V KHL odohral premiérovú sezónu.

13. feb 2019 o 12:57 SITA

GÄVLE. Český útočník Rudolf Červený, ktorý aktuálne háji farby bratislavského Slovana v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), by mohol dohrať sezónu 2018/2019 vo švédskom klube Brynäs IF.

Podľa webu expressen.se je prestup na spadnutie, ale športový riaditeľ tímu z mesta Gävle Andreas Dackell odmietol túto správu potvrdiť. "Zatiaľ k tomu môžem povedať len toľko, že je to reálne," povedal bývalý útočník.

Dvadsaťdeväťročný Červený v ostatných dňoch pre hokej.cz potvrdil, že by si sezónu rád predĺžil. Bratislavský Slovan totiž nemá šancu postúpiť do play off KHL a v základnej časti ho čaká už len posledných päť zápasov.

Zverenci Vladimíra Országha nastúpia v stredu doma proti Dinamu Minsk a následne zamieria na klziská súperov, kde si zmerajú sily s CSKA Moskva, Dinamom Riga, Jokeritom Helsinki a HK Soči.

Rodák z Českých Budějovíc odohral v premiérovej sezóne v KHL zatiaľ 56 zápasov so ziskom 22 bodov (12+10).

Pred príchodom do slovenskej metropoly pôsobil na seniorskej úrovni iba v rodnom Česku a ešte ako junior si vyskúšal účinkovanie v zámorskej WHL.