Ružomberok preradil hráča do rezervy, lebo po sezóne pôjde do Slovana

Daniel odmietol predĺžiť zmluvu.

13. feb 2019 o 13:14 TASR

RUŽOMBEROK. Kým vlani v lete došlo vo futbalovom klube MFK Ružomberok k zmenám v realizačnom tíme i v kabíne, tak zima bola v tomto smere diétna.

Ružomberčania však už nerátajú so službami Erika Daniela, ktorého vyradili z A-tímu po tom, čo nemal záujem s klubom pokračovať v ďalšej spolupráci po vypršaní súčasného kontraktu.

Ten mal platnosť do 30. júna 2019.

Medzičasom sa 27-ročný krídelník upísal Slovanu (od 1. júla 2019), no medzi klubmi zatiaľ nedošlo k dohode o skoršom príchode hráča na Tehelné pole.

"Naše rokovania so Slovanom sa nateraz skončili. Vyzerá to tak, že Erik Daniel bude súčasťou nášho klubu až do naplnenia zmluvného vzťahu. Momentálne trénuje s B-mužstvom a o návrate do 'áčka' nerozmýšľame. Ak sa obnovia rokovanie s bratislavským klubom a dohodneme sa na podmienkach, sme ochotní hráča uvoľniť ešte počas tohto prestupového obdobia," vysvetlil generálny riaditeľ MFK Ružomberok Ľubomír Golis.

Tréner David Holoubek reagoval na otázku, kto by mal nahradiť Daniela: "Na túto pozíciu máme mladých hráčov, ako napríklad Matúš Kmeť. Hrať tam môže tiež Tihomír Kostadinov alebo Viktor Jedinák. V tejto chvíli je to otvorené."