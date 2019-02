Zvolen zaváhal v napínavom zápase s Popradom, Košice proti Bystrici opäť neuspeli

Hlasy po zápase

Dan Ceman, tréner B. Bystrice: "Cez reprezentačnú prestávku sme veľa hovorili s hráčmi, aké sú naše možnosti a čo musíme urobiť. Potrebujeme štyri päťky meniť v krátkych striedaniach a hrať to, čo si povieme. Aj sme to urobili, asi to bol najlepší náš zápas v sezóne čo sa týka celých 60 minút. Splnili sme v ňom naozaj všetko, čo sme si povedali na začiatku."

Roman Šimíček, tréner Košíc: "Ani neviem, čo povedať, z našej strany to bola tragédia, prepadli sme v obrane i v útoku. Bol to jeden z najhorších zápasov, čo sme odohrali. Mrzí nás to po tých dvoch vydarených, no nenaskočili sme po prestávke do rovnakej formy. Dátum trinásteho bol pre nás so všetkým nešťastným, no v piatok hráme ďalší zápas, a ten chceme zvládnuť a predstaviť sa po dlhšom čase divákom víťazne."