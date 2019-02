Juniorka Horniaková skončila vo vytrvalostných pretekoch ôsma, zjazdárkam sa nedarilo

Európsky olympijský festival mládeže pokračoval aj v stredu.

13. feb 2019 o 19:51 SITA

Zimný Európsky olympijský festival mládeže - Sarajevo - výsledky - streda:

Biatlon - dievčatá - vytrvalostné preteky na 10 km:

1. Noemie Remonnayová Francúzsko 38:17,4 min 8. Barbora Horniaková Slovensko +2:06,1 28. Ema Kapustová Slovensko +4:17,4 61. Michaela Hubačová Slovensko +7:47,4 71. Viktória Vozárová Slovensko +10:15,6

SARAJEVO. Biatlonistka Barbora Horniaková obsadila výborné ôsme miesto vo vytrvalostných pretekoch dievčat na 10 km na zimnom Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v bosnianskom Sarajeve.

Mladá Slovenka finišovala v elitnej desiatke napriek tomu, že urobila až päť chýb na strelnici. Za víťaznou Francúzkou Noemie Remonnayovou zaostala o 2:06,1 min.

V prvej tridsiatke aj Kapustová

„Som rada, hodnotím to pozitívne. Na moje pomery sa mi podarilo dobre streliť, bežecky to tiež bolo fajn a na trati som sa cítila dobre. Predo mnou išla minútu Nórka Hanna Boerveová, ktorá v utorok vyhrala šprint na 6 kilometrov a do cieľa som ju dobehla. Mala som z toho radosť,“ povedala Horniaková v cieli podľa webu olympic.sk.

„Asi som bola viac pokojná. V utorok som štartovala so stresom, dnes som bola v pohode," doplnila.

Medzi najlepšiu tridsiatku výsledkovej listiny sa zo slovenských reprezentantiek vošla ešte Ema Kapustová na 28. pozícii so štyrmi streleckými zaváhaniami a viac ako štvorminútovou stratou.

Michaelu Hubačovú klasifikovali so šiestimi nepresnými výstrelmi na 61. mieste, Viktória Vozárová bola so siedmimi chybami na 71. stupienku.

„Dievčatá dnes hodnotím dobre, lebo máme prvé umiestnenie v TOP 10 vďaka 8. miestu Horniakovej, ktorá bravúrne bežala a zvládla obstojne streľbu. Baby mali ešte viac veternú strelnicu ako chalani, no vyjasnilo sa a nesnežilo. Boli to veľmi pekné preteky,“ hodnotil tréner Peter Kazár.

Chlapci naopak nedokázali udržať krok s najlepšími. Matej Gregor predviedol na strelnici štyri nepresné pokusy a skončil na 45. mieste. O päť priečok nižšie finišoval Damián Cesnek, Adam Koštial bol s deviatimi nepresnosťami 68. a Juraj Vološin netrafil až jedenásť terčov a patrila mu 71. pozícia.

Zjazdárky neuspeli

Program alpských lyžiarskych disciplín pokračoval v stredu obrovským slalomom dievčat, v ktorom jasne triumfovala Rakúšanka Magdalena Eggerová. Na svahu v stredisku Jahorina sa naopak nedarilo slovenským zástupkyniam.

Najlepšia z nich Andrea Pavláková sa umiestnila až na 45. mieste s mankom 16,25 s. Za ňou v tesnom závese skončila 48. Silvia Strachanová (+17,38) a do najlepšej päťdesiatky sa zmestila aj Miroslava Zimenová (+18,32). Iveta Derfényiová nedokončila prvé kolo.

Krasokorčuliarka Ema Doboszová absolvovala krátky program ako jedenásta v poradí spomedzi tridsiatich dievčat v štartovej listine a za svoje vystúpenie dostala od rozhodcov 39,74 bodu.

Stále iba 15-ročná reprezentantka sa vyhla bodovým zrážkam, vďaka čomu sa zaradila na 16. miesto. Voľné jazdy sú na programe vo štvrtok od 13.00 h, v najlepšej východiskovej pozícii je zatiaľ Ruska Anna Ščerbakovová so ziskom 72,57 bodu.

Zjazdové lyžovanie Dievčatá - obrovský slalom: 1. Magdalena Eggerová (Rak.) 2:16,38 min, ... 45. Andrea Pavláková +16,25 s, 48. Silvia Strachanová +17,38, 50. Miroslava Zimenová +18,32, Iveta Derfényiová (všetky SR) - nedokončila prvé kolo