Lačný dokončí sezónu v Seredi: Tie výsledky nikto nečakal, na jar je o čo hrať

S tímom z Kutaisi ukončil spoluprácu po odchode investora.

13. feb 2019 o 22:37 SITA

SEREĎ. Slovenský futbalista Miloš Lačný si po zvyšok sezóny 2018/2019 bude obliekať dres fortunaligového tímu ŠKF iClinic Sereď.

Po ukončení spolupráce s gruzínskym tímom Torpedo Kutaisi si 30-ročný útočník našiel nové pôsobisko.

„Bolo to všetko veľmi rýchle. Stretol som sa s vedením a po skvelom rozhovore som na nič nečakal. Bol som už pevne rozhodnutý. Ide o necelé štyri mesiace, do ktorých sa chcem naplno vložiť," povedal Lačný pre šport.sk.

So Sereďou chce Slovák zabojovať o hornú šestku. „Sledoval som ich zápasy hlavne kvôli Ľubovi Michalíkovi a Paľovi Penksovi, s ktorými som starý kamarát. Myslím, že tieto výsledky skoro nikto nečakal. Na jar je o čo hrať," doplnil.

Lačný už v minulosti pôsobil v tímoch MFK Ružomberok, ŠK Slovan Bratislava a MŠK Žilina. Okrem vlasti aj v Česku, Škótsku, Bielorusku, Kazachstane, Poľsku a spomenutom Gruzínsku. S tímom z Kutaisi ukončil spoluprácu po odchode čínskeho investora. Klub v jeho dôsledku upadol do finančných problémov.

„V Gruzínsku sa to celé začalo skvelo. Zažili sme ta veľké veci, no nikdy neviete, čo môžete v týchto krajinách čakať. A to teraz predviedli práve čínski majitelia,” skonštatoval.

Pri návrate rodáka z Levoče na Slovensko zohral dôležitú úlohu faktor rodiny.

„Sľúbil som to rodinke a nedopustím, aby som prešvihol prvé krôčky mojich chlapcov. Nie je jednoduché byť s nimi počas angažmánu v zahraničí v kontakte iba cez whatsapp či skype. To nenahradí žiadny priamy kontakt s nimi a veľa to pre mňa znamená. Čo bolo, bolo. Teším sa, že budem znovu v lige,” uzavrel pre šport.sk Lačný.