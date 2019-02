Zelenay s Molčanovom nepostúpili do štvrťfinále štvorhry v New Yorku

Slovensko-ukrajinský pár podľahol Britom Bambridgovi a O'Marovi.

13. feb 2019 o 22:45 SITA

NEW YORK. Slovenský tenista Igor Zelenay a Ukrajinec Denis Molčanov prehrali 4:6, 3:6 v 1. kole štvorhry v stredajšom stretnutí na turnaji ATP 250 New York Open v americkom New Yorku, keď ich zdolal tretí nasadený pár Luke Bambridge, Jonny O'Mara z Veľkej Británie.

Slovensko-ukrajinské duo tak nepostúpilo do 2. kola.

ATP 250 New York Open - štvorhra - 1. kolo:

Luke Bambridge, Jonny O'Mara (V. Brit.-3) - Denis Molčanov, Igor Zelenay (Ukr./SR) 6:4, 6:3