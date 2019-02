Je tragédia, že policajti berú do zboru ľudí, ktorí nevedia plávať, vraví svetový rekordér Hopka

Mrzí ho, akým smerom sa uberá plávanie.

14. feb 2019 o 6:56 SITA

PRAHA. Niekdajší reprezentant Československa Vladimír Hopka bol jednou z osobností, ktorú pri príležitosti 100. výročia založenia plaveckých športov v Česku a na Slovensku uviedli do novovzniknutej siene slávy tunajšieho plávania.

Čoskoro 82-ročný (nar. 25. marca 1937) Hopka sa na januárovej slávnosti v Prahe zúčastnil osobne. Galavečer sa podľa neho vydaril.

Vytvoril 22 rekordov

"Je obdivuhodné, že sa to podarilo zorganizovať. Bol to jeden kolos," povedal pre agentúru SITA niekdajší európsky i svetový rekordér na 100 m motýlik. Potešilo ho stretnutie s niekdajšími kamarátmi i konkurentmi. Keď zbadal niektoré tváre, zostal prekvapený.

"V mladosti bol jeden z mojich súperov český plavec Pavel Pazdírek. Desať rokov som si myslel, že je mŕtvy. A teraz som ho tu uvidel, ako oslavuje. Stretol som veľa ľudí," pokračoval Hopka.

Svetový rekord na 100 m motýlik stanovil v roku 1962 časom 1:00,3 min, európske maximum rovnakým spôsobom na rovnakú vzdialenosť sa mu podarilo utvoriť o rok skôr výkonom 1:01,2 min.

Počas kariéry utvoril celkovo 22 československých rekordov v disciplíne motýlik a bol 7-násobným majstrom ČSSR.

Chýbajú školy s bazénom

"Je to pekné, keď sa človek poohliadne za tým, čo bolo. Je milé, že si na nás spomenuli. Predsa len sme pre našu republiku a naše plávanie niečo urobili. Je to však už všetko za nami. Sú to už iba rozprávky, veď ubehlo pol storočia," poznamenal Hopka.

Strieborný medailista z univerziády pôsobil po ukončení aktívnej činnosti ako odborný asistent na SjF STU a dlhodobo bol aj hlavný cieľový rozhodca na rôznych plaveckých súťažiach. Zostal ešte pri plávaní?

"Už plávam iba v 'prúseroch'. Do bazéna už nechodím, ale snažím sa plávanie stále sledovať. Stále ma to zaujíma, to človeku zostane. Má to niečo do seba. Už starí Gréci hovorili, že kto nevie písať, čítať a plávať, akoby ani nebol človek," vyhlásil.

Mrzí ho, akým smerom sa uberá slovenské plávanie. "Dnes poriadne nikde na Slovensku nie je škola s bazénom. Aj tam, kde bol, sa to zbúralo, prípadne sa to nejako lepí dokopy, iba aby bolo. Tragédia je, že policajti berú do zboru ľudí, ktorí nevedia plávať," uzavrel pre agentúru SITA Vladimír Hopka.