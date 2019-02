Šafrankovi sa v Škótsku darí. Verí, že dostane pozvánku do reprezentácie

Pravidelne hrávam a dávam góly, vraví.

14. feb 2019 o 12:06 SITA

DUNDEE. Slovenský futbalista Pavol Šafranko sa teší z úspešnej sezóny, ktorú aktuálne zažíva na hosťovaní v škótskom druholigovom klube Dundee United.

Kmeňový hráč dánskeho Aalborgu v súťaži nastrieľal už 9 ligových gólov a je aktuálne štvrtým najlepším kanonierom škótskej The Championship. Vďaka pôsobeniu v meste Dundee sa mu plní sen.

V Škótsku herne rastie

"Hrať na Britských ostrovoch je môj dlhodobý sen a teraz sa mi sčasti plní. Pôsobím v Škótsku, síce v druhej lige, ale aj tá má svoju kvalitu. Navyše pravidelne hrávam a dávam góly."

Prečítajte si tiež: Hamšík po rokoch opustil Neapol a prestúpil do Číny

,,Pomáha to tímu k bodom a víťazstvám, a to ma teší dvojnásobne," skonštatoval 24-ročný rodák zo Stropkova pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Jeho United po 23 odohraných zápasoch figuruje na 3. mieste s 39 bodmi a šesťbodovým odstupom na vedúci Ross County. Cieľ klubu je jasný. "Dundee United je klub s obrovskou históriou a všetko iné ako postup do Premiership sa bude brať ako neúspech," doplnil Šafranko.

V Škótsku dostáva mladý útočník viac priestoru ako v kádri Aalborgu, čo mu pomáha herne rásť.

Brunegraf sa bol pozrieť na zápas

"Hrať pravidelne a celé zápasy je pre každého hráča to najdôležitejšie. Ukazuje sa to aj v mojom prípade. Gólovejšia sezóna už jednoducho musela prísť. To, že sa mi strelecky darí, pramení z dôvery od trénera a ďalších ľudí v klube. Následne ide hore aj sebavedomie," pokračoval Šafranko.

Prečítajte si tiež: Škriniar si zahrá vo Viedni, Neapol cestoval bez Hamšíka. České tímy začínajú doma

Svojimi výkonmi sa dostal aj do širšej nominácie kouča slovenskej futbalovej reprezentácie Pavla Hapala. S ligovým výberom bol v januári pred dvoma rokmi na sústredení v Spojených arabských emirátoch, kde nastúpil proti Ugande (1:3) a Švédsku (0:6).

Figuroval tiež v kádri reprezentácie SR do 21 rokov na ME 2017 tejto vekovej kategórie v Poľsku.

"Verím, že si výkonmi vypýtam aj miestenku do užšieho kádra A-tímu. V kontakte s trénermi som stále. Asistent trénera Oto Brunegraf sa bol dokonca pozrieť aj na jednom mojom zápase. Po ňom sme sa stretli a porozprávali sa," uzavrel Pavol Šafranko.