Červený sa rozlúčil gólom a definitívne opúšťa Slovan Bratislava

GÄVLE. Český hokejový útočník Rudolf Červený definitívne opúšťa HC Slovan Bratislava a súčasnú sezónu dohrá vo švédskej najvyššej súťaži SHL.

Dvadsaťdeväťročný rodák z Českých Budějovíc sa dohodol na spolupráci s tímom Brynäs IF, ktorý sídli v meste Gävle.