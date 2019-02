Vlhová bola po prvom kole nahnevaná, po ňom ju čakal náročný mediálny program

Slovenka je po prvom kole druhá.

14. feb 2019

AARE. Keď preťala cieľovú čiaru, pozrela sa na svetelnú tabuľu a nespokojne rozhodila rukami. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová ihneď zmizla z cieľového priestoru.

Mohlo by sa zdať, že svoju jazdu domrvila. Nie je to však pravda.

Hoci Slovenka po prvom kole obrovského slalomu na majstrovstvách sveta vo švédskom Aare nežiarila šťastím, dosiahla druhý najrýchlejší čas.

Lepšia bola len Nemka Viktoria Rebensburgová o 19 stotín sekundy.

Tretia je Nórka Ragnhild Mowinckelová a až štvrtá líderka Svetového pohára Mikaela Shiffrinová z USA, ktorá stráca na Vlhovú 25 stotín sekundy.

„Bola som nahnevaná, lebo som urobila dve veľké chyby,“ reagovala Vlhová po prvom kole.

Bola dole, aby ju vietor nebrzdil

Pri dvoch momentoch zrejme slovenskí fanúšikovia prestali dýchať. Slovenke hrozilo aj vypadnutie. Obe náročné situácie však zvládla bravúrne.

Možno jej pomohlo aj to, že trať prvého kola postavil jej tréner Livio Magoni. Bránky naukladal tak, že s tým mali čo robiť aj najväčšie favoritky. Mnoho z nich sa nevyhlo chybám.

„Bolo to ťažšie, ale takto mi to vyhovuje. Livio to postavil tak, ako to mám rada. Išla som naplno. Keď človek riskuje, prídu aj chyby,“ načrtla 23-ročná lyžiarka.

Kým na pretekoch Svetového pohára v Slovinsku, Rakúsku či Chorvátsku mala Slovenka takmer vždy domáce prostredie, na šampionáte v Aare bolo vidieť len jednu slovenskú vlajku.

Dve hodiny pred pretekmi sa v dejisku šampionátu rozpršalo. Fúkal aj silný vietor. Aj preto štart obrovského slalomu znížili.

„Trať nebola najhoršia. Som šťastná, že už nepršalo. Na štarte však riadne fúka a musela som byť v čo najnižšej pozícii, aby ma vietor nebrzdil,“ prezradila Vlhová.

Vo švédskom stredisku sa v posledných dňoch výrazne oteplilo. Pretekárky s vyšším štartovým číslom na najlepšie začali výraznejšie strácať.

Veľa rozhovorov a rady od trénera

Z cieľového priestoru všetko sledovala aj Vlhová. Popritom držala v ruke vysielačku a pozorne počúvala. Na druhej strane bol jej tréner Magoni, ktorý do slúchadiel zhodnotil jej prvú jazdu.

Už po prvom kole mala Slovenka náročný mediálny program. Pre zahraničné televízie, ktoré sú držiteľom reklamných práv, musela absolvovať asi dvanásť rozhovorov. A všetky v angličtine.

„Je to veľmi náročné,“ priznala pred slovenskými novinármi.

Aj počas rozhovoru bola Vlhová koncentrovaná. Nedala na sebe poznať žiadne veľké emócie. Uvedomovala si, že má za sebou len prvý polčas. Ten dôležitejší ju ešte čaká, druhé kolo je na programe o 17:45.

„Už viem, kde si mám dať pozor a kde môžem zrýchliť. Druhé kolo bude veľký boj. Posnažím sa podať svoj optimálny výkon a uvidíme ako to dopadne,“ priznala Vlhová s náznakom úsmevu.

V cieli ju povzbudzovali aj jej rodičia, ktorí boli počas jej jazdy vo veľkom tranze. Keďže jej striebornú jazdu v alpskej kombinácie osobne nevideli, želali by si, aby so svojou dcérou oslávili medailu aj naživo.