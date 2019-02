Slovenské florbalistky spoznali súperky, na MS si zahrajú aj proti obhajkyniam titulu

Slovenky čaká aj derby s Češkami.

14. feb 2019 o 18:30 TASR

Skupiny na MS vo florbale 2019 - Neuchatel, Švajčiarsko

A-skupina:

Fínsko

Švajčiarsko

Poľsko

Nemecko.

B-skupina:

Švédsko,

Česko,

Lotyšsko,

SLOVENSKO.

C-skupina:

Nórsko,

Dánsko,

Estónsko,

Japonsko.

D-skupina:

USA,

Austrália,

Singapur,

Thajsko.

ITTIGEN. Slovenské florbalistky sa na tohtoročných majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Neuchateli (7. - 15. decembra) stretnú v základnej B-skupine s obhajkyňami titulu z Bratislavy 2017 Švédkami, Češkami a Lotyškami.

Rozhodol o tom štvrtkový žreb v Športovom dome vo švajčiarskom Ittigene.

Slovenky figurovali pred žrebom historicky prvýkrát v druhom výkonnostnom koši, toto nasadenie si vybojovali pred dvoma rokmi vďaka piatemu miestu na domácich MS.

Bolo tak jasné, že sa ako šiesty tím svetového rebríčka dostanú do jednej z dvoch výkonnostne silnejších skupín.

V Neuchateli sa bude hrať v dvoch halách - Patinoire du Littoral a La Riveraine.

Šestnásť družstiev rozdelil žreb do štyroch výkonnostne rozdielnych štvorčlenných skupín. V A-skupine budú spoločne s vicemajsterkami sveta Fínkami bojovať aj domáce Švajčiarsky, Poľky a Nemky.

Z A- a B-skupiny postúpia do play off všetky tímy, družstvá na prvých dvoch priečkach pôjdu do štvrťfinále priamo, krajiny na treťom a štvrtom mieste tabuľky budú o postup do najlepšej osmičky bojovať v 1. kole play off s najlepšími dvoma tímami z C- a D-skupiny.