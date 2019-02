Reakcie osobností: Vlhová dokázala, že aj malá krajina vie ponúknuť niekoho tak úžasného

Reagovali Kiska, Kováčik či Matej Tóth.

14. feb 2019 o 19:55 TASR, SITA

BRATISLAVA. Reakcie slovenských športových osobností na zlatú medailu slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej v obrovskom slalome na MS v Aare

Ján Kováčik

(prezident Slovenského futbalového zväzu)

"Je to úžasné. Presne takto by mala vyzerať reprezentácia Slovenska. Peťa je prototyp úspešného športovca - je mladá, pracovitá a teraz sa jej to vrátilo. Dokázala, že aj malá krajina, kde šport nie je megalomansky podporovaný, môže ponúknuť niekoho takého úžasného ako je ona."

Matej Tóth

(slovenský chodec, olympijský víťaz a majster sveta)

"Tie emócie je ťažké opísať. Skvelé, úžasné. Klobúk dole pred jej výkonom. Peťa je fenomenálna. Keď chytila tú bránku, až som zamrzol, potom to vyzeralo, že Rebensburgová si udrží prvé miesto, takže o to väčšia radosť bola v cieli. Teším sa z jej úspechu a gratulujem jej."

Andrej Kiska

(prezident SR, zdroj: Facebook)

"Zlatá Petra Vlhová. Bravóóó!!! Najlepšia na svete v obrovskom slalome je Slovenka. Dievča z malej krajiny v strednej Európe."

Jana Gantnerová ml.

(bývalá pretekárka a v súčasnosti expertka RTVS)

"Wow. K tomu sa nedá povedať nič iné. Je za ňou vidieť kus práce. Tréner Livio Magoni je špecialista na techniku obrovského slalomu a v tejto sezóne sa to prejavilo. Petre a jej tímu blahoželám, je to neuveriteľný výsledok."

Ján Garaj

(šéf odvetvia alpských disciplín a viceprezident SLA)

"Je to úžasný výsledok. Na sto percent sa potvrdili slová otca Igora Vlhu po piatom mieste v slalome v Maribore, že nič sa nedeje, že Petra je silná a v Aare to bude demonštrovať. To sa aj stalo.

Petra urobila vo svojich jazdách chyby, ktoré videlo aj laické oko. Napriek tomu bola taká silná, že to nielen ustála, ale aj vyšperkovala smerom do cieľa. Zlatá medaila jej právom patrí. Petra odmala je všestranná pretekárka, potvrdzovala to v mládežníckych kategóriach. Jej súčasný tréner to v nej naplno rozvíjala.

Tri stotiny jej chýbali na prvú zlatú medailu v kombinácii. Vtedy som si pomyslel, že z toho budú tri medaily, každá za jednu stotinku, čo stratila na Wendy Holdenerovú. Zatiaľ to vychádza a verím aj v slalomovú medailu."